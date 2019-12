Die Nachbarschaftsberatung in Schermbeck startet jetzt neu

Im August 2009 ging die Nachbarschaftsberatung in Schermbeck zunächst als Pilotprojekt vielversprechend an den Start, ihre Arbeit wurde beim Ideenwettbewerb für Kommunen der NRW-Bank im Jahr 2011 mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Danach schlief das Projekt ein. Jetzt will die Gemeinde mit neuen Verbündeten eine Wiederauflage wagen.

In der Kategorie „Wohnen und Leben“ erhielt die Nachbarschaftsberatung seinerzeit von Ralf Jäger (damals NRW-Innenminister) großes Lob für die innovative Arbeit. Das ist im Evaluationsbericht des Jahres 2011 nachzulesen.

Und während andere Kommunen die Projektidee für ihre Gemeinde übernahmen, war es in Schermbeck nicht von Erfolg gekrönt. Die fehlende Kontinuität der Koordinierungsstelle und mangelnde Präsenz der Arbeit nach Außen trugen dazu bei.

Als die Koordinatorin Jasmin Kuhlmey, die mehrfach pausierte, die Gemeinde Schermbeck zum dritten Mal und nun wohl endgültig verließ, entschied sich die Verwaltung in Absprache mit der Bezirksregierung und der EU-Fördermaßnahme Leader einen Träger zu suchen.

Im Jahr 2015 war Jasmin Kuhlmey Nachbarschaftsberaterin. Foto: Markus Weißenfels / FFS

Jetzt soll es durch eine Kooperationspartnerschaft aus evangelischer Kirchengemeinde Schermbeck, der evangelischen Stiftung Lühlerheim und des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Wesel einen Neustart geben.

Enge Verzahnung aufbauen

Auf der unterschiedlichen Erfahrungsgrundlage der drei Institutionen wollen die Träger eine enge Verzahnung aufbauen.

Für die professionelle Begleitung des Projekts wird nun das Diakonische Werk als Anstellungsträger in enger Abstimmung mit der Leader-Region für eine Halbtagsstelle eine geeignete Person als Koordinatorin suchen.

Anlaufstelle Gemeindehaus

Jürgen Orts, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Wesel, wünsche sich, dass sich im Kreis seiner Angestellten jemand finde, der bereit sei Stunden aufzustocken. „Das ist der Idealfall,“ sagt er. Das Büro, das gleichzeitig Anlaufstelle ist, soll im evangelischen Gemeindehaus zu finden sein. „Das Gemeindehaus stellt im gesellschaftlichen Leben Schermbecks bereits ein belebtes Zentrum dar, das etabliert ist“, betont Pfarrer Dieter Hofmann.

Und: „Das Angebot steht allen Menschen offen und ist nicht konfessionell gebunden.“ Außerdem finden im Gemeindehaus bereits Beratungen des diakonischen Werkes statt. „Strukturen, die sich als sinnvoll erweisen können“, so Orts.

Diese kann die Nachbarschaftsberatung zur Verbreitung und Vernetzung ihrer Arbeit von Mensch zu Mensch nutzen. Es gebe sicherlich innerlich neue Schwerpunkte, aber die Nachbarschaftsberater sollen nicht als Alleinkämpfer unterwegs sein, betonte Teo Lemken, Vorstand der evangelischen Stiftung Lühlerheim.

Sobald der Auftrag der Übernahme der Trägerschaft schriftlich vorliege, werde die Ausschreibung erfolgen, so dass der Neustart erfolgen kann, ergänzt Orts.