Die Landhelden in Schermbeck mussten ihr Programm umplanen

Schermbeck. Jetzt gibt es neue Termine für zahlreiche Konzerte der Kulturstiftung, die sich wünscht, dass es in diesem Herbst weitergehen kann.

Der aktuelle Lockdown und die Prognosen für die nächsten Wochen zwingen auch die Kulturstiftung "Schermbecker Landhelden" zu weiteren Terminverschiebungen und Absagen.

Das für Samstag, 23. Januar, geplante Abba-Revival ist nun für Samstag, 23. Oktober, geplant.

Gregor McEwan, der am 1. November vergangenen Jahres kommen sollte, hat nun für Sonntag, 31. Oktober, zugesagt. Vorläufig entfällt der Auftritt von Uli Masuth, der für den 14. Februar geplant war.

Wildes Holz tritt im September auf

Das Lux-et-Origo-Trio hatte sich für Samstag, 20. Februar, angesagt - ein neuer Termin voraussichtlich noch im Jahr 2021 wird zurzeit gesucht. Statt am Samstag, 20. März, in diesem Jahr wird Sheevon wohl im März 2022 nach Schermbeck kommen. Wildes Holz wollte am 28. Oktober 2020 in Schermbeck spielen, nachgeholt werden soll das Konzert nun am Mittwoch, 22. September, 2021. Der ursprünglich für den vergangenen November angesetzte Termin von "Pasquale Aleardi & die Phonauten" wurde auf Freitag, 19. November, verlegt.

Tickets bleiben gültig

Die bislang erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein Tausch gegen neue Tickets wird nicht erfolgen. Wer an dem Ersatztermin keine Zeit hat, kann seine Tickets gegen einen Gutschein der Schermbecker Landhelden eintauschen und an einer anderen Veranstaltungen teilnehmen - oder er bekommt alternativ den Ticketpreis erstattet. Dieser Tausch oder eine Rückgabe kann nur im Rathaus erfolgen.

"Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Fans den Ersatztermin wahrnehmen, oder sich für einen Gutschein entscheiden würden, denn auch für die Schermbecker Landhelden ist 2020/2021 kein einfaches Jahr", so die Kulturschaffenden Schermbecks.

Stillstand ist eine Herausforderung

Die "Landhelden" ergänzen: "Nach einem grandiosen Start hinein in den kompletten Stillstand. Aber auch diese Herausforderung werden wir gemeinsam meistern und euch schon ganz bald wieder ,herrlich kultig' unterhalten."

Die Schermbecker Landhelden stehen für jegliche Rückfragen unter Telefon 02853/910-200 oder per E-mail unter sabrina.greiwe@schermbeck.de zur Verfügung und werden mit Sicherheit für jedes Problem eine Lösung finden.

Aktuelle Informationen finden Interessierte ebenfalls auf der Internetseite der Kulturstiftung www.schermbecker-Landhelden.de oder auf https://www.facebook.com/Schermbecker-Landhelden-by-Kulturstiftung.

+++ Mehr Nachrichten aus Schermbeck, Hünxe, Hamminkeln und Wesel unter www.nrz.de/wesel +++