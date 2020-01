Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Geschichte

Gerhard van Clewe gründete das Unternehmen 1954 am Standort Dingden mit einer Rauhmaschine. Mitte der 60er Jahre begann der Ausbau neuer Fabrikationshallen und die Investition in den ersten Spannrahmen. Heute beschäftigt das Familienunternehmen 220 Beschäftigte und produziert in Deutschland.