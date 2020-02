Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Neukirchener Erziehungsverein

Der 1845 von Pfarrer Andreas Bräm gegründete Neukirchener Erziehungsverein betreut zusammen mit der Tochtergesellschaft, dem Paul Gerhardt Werk, rund 3000 junge Menschen in stationären Einrichtungen, in Schulen und mit ambulanten Hilfsangeboten. In der Alten- und Behindertenhilfe ist der Erziehungsverein ebenfalls tätig, betreibt Senioreneinrichtungen und Wohnheime und bietet ambulante Betreuung an. Rund 2200 Beschäftigte sind in dem diakonischen Sozialwerk tätig. Das Neukirchener Berufskolleg, die Diakonenausbildung und die Fortbildungsakademie gehören ebenso dazu.