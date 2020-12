Der Bocholter fällt zwischen Wesel und Bocholt aus

Wesel/Hamminkeln/Bocholt Wegen Vegetationsarbeiten an der Strecke gibt es von Sonntag bis Mittwoch einen Schienenersatzverkehr auf der Linie.

In der Zeit von Sonntag, 3. Januar, 0 Uhr, bis Mittwoch, 6. Januar, 24 Uhr, kommt es aufgrund von Vegetationsarbeiten durch die DB Netz AG zwischen Wesel und Bocholt zu Ausfällen auf der Linie RE 19a von Abellio. Die Fahrten der Linie RE 19a fallen im genannten Zeitraum jeweils auf dem gesamten Streckenabschnitt aus.

http://Hier_gibt_es_mehr_aus_Wesel,_Hamminkeln_und_Schermbeck{esc#225940045}[teaser]Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) wird eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltestellen:

Wesel: Wesel Bahnhof, Bussteig 5; Blumenkamp: Wesel Feuerdornstraße; Hamminkeln: Hamminkeln Bahnhof; Dingden: Hamminkeln-Dingden Bahnhof; Bocholt: Bocholt Bahnhof.

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Infos gibt es auch online

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.