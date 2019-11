Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Beschluss für die Abfallgebühren wird im Rat gefällt

Die frisch gegründete Partei Freie Wähler der Isselgemeinden hatte am Donnerstag morgen die Stadt darüber informiert, dass sie rechtliche Bedenken gegen die Art und Weise der städtischen Gebührenkalkulation für Abfall hat. Verbraucher zahlten zu viel für 120-Liter-Gefässe. Die Stadt teilte in einer ersten Stellungnahme diese Position nicht, wie sie den Fraktionsvorsitzenden erklärte. Doch die Politik will Rechtssicherheit und hat die endgültige Entscheidung auf den Rat geschoben.