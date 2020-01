Schermbeck. Klaus Roth von der Fraktion „Bürger für Bürger“ möchte wissen, ob die Zahl der Krebsfälle in Schermbeck und Hünxe von anderen Kommunen abweicht.

Deponien in Schermbeck: BfB fordert Auskunft zur Krebsrate

Der Fraktionsvorsitzende von „Bürger für Bürger“, Klaus Roth, möchte Auskünfte über die Häufigkeit von Krebserkrankungen im Bereich Schermbeck/Hünxe.

Solche Informationen werden, so Roth, beim Robert-Koch-Institut in Berlin erfasst. Mit Blick auf zwei Deponien, die in Gahlen betrieben werden oder wurden, interessiert Roth, inwieweit die Zahlen von anderen Kommunen abweichen.

Seine Begründung: Auf der Deponie Mühlenberg der Firma Nottenkämper wurden vermutlich im Zeitraum von 2010 bis 2013 über 30.000 Tonnen Ölpellets illegal entsorgt. Nach den Aussagen des Hünxer Facharztes für Arbeitsmedizin, Joern-Helge Bolle, handelt es sich dabei um „krebserzeugende, mutagene und reproduktionstoxische Stoffe, wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle, die laut Produktblatt in die höchste Krebsgefahr-Kategorie 1 eingestuft sind“.

Fünf Leukämie-Fälle in Schermbeck

Auf der Sonderabfalldeponie Hünxe/Schermbeck sind seit 2016 ca. 200.000 Tonnen ölhaltige Schlämme von der Grube Erika in Geeste im Emsland eingelagert. In einer Infoveranstaltung 2018 wiesen Gartroper Bürger darauf hin, dass es eine auffallend hohe Krebsrate im Dorf gibt. Nun habe ein Bürger Klaus Roth mitgeteilt, dass in einem Wohngebiet in Schermbeck fünf Bürger an Leukämie erkrankt sind.