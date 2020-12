Das war das Jahr 2020 in Hamminkeln

Drei Menschen sterben im April bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dingden-Lankern, als sie mit dem Bocholter zusammenstoßen. Die Hamminkelner trauern.

Hamminkeln In Hamminkeln ereignete sich einiges im Laufe des Jahres. Doch vieles kam anders, als es ursprünglich mal geplant war.

Januar

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erweist ist als launiger Gast der Hamminkelner CDU. Ingrid Keiten ist die neue Büchereileiterin in Hamminkeln. Ein Mann aus Brünen stößt ohne Grund im Voerder Bahnhof eine Frau vor einen einfahrende Zug. Die junge Mutter stirbt. Bei Mehrhoog hilft kommen die ersten Gedanken, wieder eine Tafel einzurichten. Immer wieder werden in Mehrhoog tote Katzen gefunden. Der grüne Fraktionsvorsitzende Johannes Flaswinkel, der seit 30 Jahren Kommunalpolitik macht, wirft seinen Hut als Bürgermeisterkandidat ins Rennen. Gutachter bescheinigen der geplanten Bebauung am Rathaus, dass die Planungen nicht zu groß sind. Hamminkeln wächst und wird jünger: Die Stadt will in Dingden an der Kita am Bach Container aufstellen und die Grundschule in Mehrhoog dreizügig neu bauen. Die Freie Wählergemeinschaft der Isselgemeinden stellt sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor und erläutert ihre politische Agenda.

Februar

Der Kirchabriss in Mehrhoog ist vom Tisch. Es trifft das Pfarrheim. Ein 43-Jähriger aus Hamminkeln muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Er hatte in Schermbeck Cannabisplantagen betrieben. Die Tangelders bauen ihr Modehaus in Mehrhoog um und bekennen sich zum Standort. Die Finanzierung für die Hamminkelner Kirche St. Maria Himmelfahrt steht. Die Hamminkelner SPD ruft vor dem Rathaus zu Protesten gegen Rechts auf. Erich Schlabes ist seit 70 Jahren Mitglieder der Hamminkelner Männerschützen. Der Dingdener Rosenmontagszug lockt wieder die Narren ins Dorf. Auch Brünen weiß zu feiern. Immerhin gilt es das 33-jährige Jubiläum zu begehen. Der Auftritt von Markus Krall bei der Neujahrsveranstaltung von Pro Mittelstand sorgt für politische Diskussionen.

März

Hermann-Josef Fischer, ein Urgestein des Dingener Karnevals, ist tot. Die CDU nominiert den Moerser Anwalt Andreas Lips als Bürgermeisterkandidaten. Aldi will in Mehrhoog auf Rewe folgen. Fünf Mehrhooger wollen die Kneipe Pollmann als Ehrenamtskneipe wieder eröffnen und suchen Mitstreiter. Die Regeln in Hamminkeln werden angesichts der Coronaentwicklung immer mehr verschärft. Die Stadtverwaltung prescht vor. An der Gesamtschule in Hamminkeln werden zum dritten Mal in Folge nur fünf Eingangsklassen anstelle der geforderten sechs Klassen gebildet werden können. In Dingden bei "Zuhause bei Hoffmann" findet mit der Bocholter Band „Trio Má“ das erste Geisterkonzert statt. Auch wenn die öffentlichen Veranstaltungen wegen Corona ausfallen. Zum 75. Jahrestag der Luftlandeoperation Varsity gedenken viele der Toten.

April

Waren Heinzelmännchen im Dingdener Märchenwald? Auf jeden Fall ist eine viel genutzte Brücke wieder repariert. Der Hamminkelner Architekt Bielefeld will in der Nachbarschaft zum Dingdener Freibad grüne Wallhäuser bauen. Politik und Stadt finden die Idee prima. Zu Ostern gibt es in der Gemeinde St. Maria Frieden die passende Box ins Haus geliefert. Essen auf Rädern sucht in Coronazeiten dringend neue Fahrer. Auch der Therapiehof Spat hat Probleme wegen der Coronapandemie. In Dingden stößt ein Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto zusammen. Drei Menschen sterben. Dorothe Steinbring aus Hamminkeln gibt sonntags Balkonkonzerte für die Nachbarschaft - die findet das toll. Setex aus Dingden steigt angesichts der Coronapandemie in die Maskenproduktion ein.

Mai

Auch in Hamminkeln hält der neue Corona-Trend Einzug: Überall finden sich bunt bemalte Steine. Silke Westerhoff tritt als FDP-Fraktionsvorsitzende zurück. Ihr Nachfolger wird Armin Marth. Bürgermeister Bernd Romanski gibt seine erneute Kandidatur bekannt. Er wird von SPD, USD und FDP unterstützt. Romanski stellt Anzeige gegen Unbekannt, weil jemand Informationen zur Kündigung von Verwaltungsvorstand Dietlind Dellbrügge weiter gegeben hat. Das Verfahren wird später eingestellt. Im Dingdener Freibad schwimmen sie jetzt mit Abstand und im Einbahnstraßensystem. Die Arbeiten am Brüner Marktplatz müssen gestoppt werden. Bauarbeiter fanden menschliche Knochen. Ältere Brüner erinnern sich daran, dass an der Kirche mal ein Friedhof existierte.

Juni

Zum Auftakt des Wahlkampfs greift CDU-Chef Norbert Neß Bürgermeister Romanski scharf an. Die Zukunft von Bonita steht auf der Kippe, es gibt ein Schutzschirmverfahren. Nach einer langen Zeit des Wartens wird die neue Rettungswache in Hamminkeln offiziell in Betrieb genommen. Experten stellen ihre Erkenntnisse zum Grundwasserproblem in Mehrhoog vor: Außer Eigenschutz hilft nichts. Die Stadt sieht Bedarf für zwei neue Kindertageseinrichtungen in Dingden und Mehrhoog. Ein neuer Imbiss hat am Dingdener Freibad eröffnet. Mit Hilfe von Spenden hat die Stadt hinter der Bäckerei Bors eine große Blühwiese angelegt. Der Ringenberger Autor Wolfgang Brunner hat seinen 18. Roman vorgelegt. Ein Trägerverein soll künftig die Kunst auf Schloss Ringenberg organisieren. Rewe Köster in Mehrhoog schließt endgültig.

Juli

Das Urteil im Saunaclubbrand mit einem Todesopfer ist gefallen, der Brandstifter muss für sechs Jahre hinter Gitter. Die Rehkitzrettung Hamminkeln ist in diesem Jahr gestartet und meldet 55 überlebende Kitze dank der Drohnentechnik. Es gibt großes Interesse am Bürgerdialog von Amprion, die Bürger wollen wissen, wo genau die Trasse der Stromleitung her läuft. Die Pläne für die Tafel in Mehrhoog nehmen immer konkreter Formen an. Die Feuerwehr rettet einen Storch aus einer misslichen Lage: Er hatte sich in der Pollschen Heide kopfüber in einem Nest verfangen. Der Düsseldorfer Investor ITG hat für die geplante Bebauung am Rathaus eine Bauvoranfrage mit einer „Schmalspurlösung“ gestellt. Gottfried Bückmann ist tot, der langjährige Vorsitzende des Hamminkelner SV wurde 75 Jahre alt. Markus Theising spielt bei der 70. Musik zur Marktzeit in der Brüner Dorfkirche. Gaby Langguth eröffnet mit ihrer Tochter Kim-Pia das Café Auszeit in Marienthal.

August

Ein Mann, der dem Vernehmen nach die Nachbarschaft terrorisiert, wird von der Polizei am Feuerdornweg festgenommen. Helfer retten 700 Fische aus der trockenen Issel. Klaus Frede bekommt das Bundesverdienstkreuz für seine unermüdliche ehrenamtliche Arbeit. Die drei Bürgermeisterkandidaten Bernd Romanski, Andras Lips und Johannes Flaswinkel diskutieren unter freiem Himmel in Loikum. Es bleibt die einzige größere gemeinsame Debatte im Wahlkampf. Nach mehr als zwölf Jahren schließt Anrobi in Marienthal. Susanne Wüpping arbeitet seit 25 Jahren im Kindergarten an der Jahnstraße. Sie sagt: "Die Kinder sind das A und O." Das geplante Neubaugebiet Siemensheide in Wertherbruch soll im Frühjahr 2022 starten. In Brünen zieht ein Düsseldorfer Unternehmen Hanf als Viehfutter auf. Die Politik billigt den Neubau der Grundschule Mehrhoog, trotz Mehrkosten.

September

Nun ist es amtlich: Aldi wird in Mehrhoog am alten Standort von Rewe Köster neu bauen. Bürgermeister Bernd Romanski holt im ersten Wahlgang deutlich die absolute Mehrheit. Die CDU verliert - wie seit Jahren - weiter Stimmen, während die FWI aus dem Stand mit vier Mandaten in den Stadtrat einzieht. In Mehrhoog eröffnet die erste Ehrenamtskneipe „Bei Pollmann“. Strohkühe erobern Hamminkeln: So wollen Landwirte auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Johannes Bauhaus ist der neue Fraktionsvorsitzende der CDU. Im Ringenberg gibt es das erste Flanierkonzert, nur ohne Flanieren. Pfarrer Heinz Schulz präsentiert die erste CO2-Ampel, die in der Kirche in Mehrhoog steht.

Oktober

Kann ein Atommüll-Endlager auch in Hamminkeln errichtet werden? Die Politik will erst einmal Fakten wissen. Die Karnevalisten aus Dingden und Brünen haben erst einmal alle Veranstaltungen abgesagt. Auch St. Martin reitet am 11. November nicht durch die Dörfer. Die Kirchweihe von St. Pankratius Dingden jährt sich zum 70. Mal. Die Issel ist in Teilbereichen komplett ausgetrocknet. Die Dingdener Mühlen werden wieder auf Vordermann gebracht. Die Nordbrocker Kapelle wird saniert, Bis zum Jahresende soll alles fertig sein. Die evangelische Kita in Brünen feiert ihren 50. Geburtstag. Die Marienthaler Kaufleute sagen den beliebten Martinsmarkt ab - mit dem illuminierten Dorfspaziergang gibt es ein Alternativprogramm. Der Lions Club Hamminkeln stellt wieder seinen beliebten Adventskalender vor.

November

Die Stadt ehrt die erfolgreichen Stadtradler. Hamminkeln bleibt in diesem Wettbewerb eine Hochburg. Bernd Romanski wird als Bürgermeister vereidigt. Auch der neue Rat konstituiert sich. Roland Jankowsky, vielen besser Bekannt als Kommissar Overbeck in der Serie Wilsberg, wird der neue Botschafter von Togo – Neuer Horizont. Nike-Luana Keiten (16) gewinnt als Agility-Sportlerin den Sportpreis des Stadtsportverbandes. Das Arbeitsgericht Wesel hat entschieden: Die Kündigung von Verwaltungsvorstand Dietlind Dellbrügge ist wirksam. Teile der Politik wollen trotz Corona keine Entscheidungen vom Rat an den kleineren Haupt- und Finanzausschuss delegieren. Sabine und Peter van Nahmen wollen an der Raiffeisenstraße ein neues „Obstquartier“ entwickeln. Die Politik reagiert sehr wohlwollend. Neue Hoffnung für Bonita: Die bisherigen Manager wollen das Hamminkelner Unternehmen mit der Hilfe von Investoren kaufen. Die traditionelle Wunschbaumaktion der Stadt geht wegen der Corona-Pandemie ins Internet.

Dezember

Es gab einige Diskussionen in der Politik, doch die Mehrheit will einen Neubau der Friedhofshalle in Hamminkeln. Die Bürger für Brünen werden mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Das Land gibt keine Fördermittel für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes beim Blau-Weiß Wertherbruch. Die Hamminkelner sind deshalb sauer, denn es ist nicht das erste Mal, dass es für das Projekt keine Fördermittel gibt. Ein niederländischer Traktorfahrer wird verurteilt: Er hatte einen 19-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen. Der Hamminkelner starb. Die Hamminkelner haben die Online-Wunschbaum-Aktion der Verwaltung super angenommen. Jetzt werden die Geschenke verteilt.