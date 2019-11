Das Schilldenkmal in Wesel muss saniert werden

Wesel. Insgesamt sind 40 Denkmäler in Wesel sanierungsbedürftig, darunter das auf der Schillwiese. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus.

Das Schilldenkmal auf den Lippewiesen, das an die Erschießung der elf Schill’schen Offiziere im Jahr 1809 erinnert, ist in einem schlechten Zustand. „Nicht repräsentativ und ansehnlich für interessierte Besucher und Radtouristen“, wie die SPD in ihrem Antrag zur Restaurierung schreibt.

Verwitterungsschäden, rostige Stellen, Schmierereien, Moos und laienhafte Ausbesserungen beklagt auch Fachbereichsleiterin Anita Timmreck im zuständigen Ausschuss für Gebäudeservice. Das Denkmal müsste dringend überarbeitet werden. Was fehlt, ist das Geld.

Appell: Gelder sollten verdoppelt werden

Gerade einmal 10.000 Euro standen in diesem Jahr für diesen Zweck bereit, sagt Timmreck. Und das für gut 40 Denkmäler in der Kreisstadt. Allein für die Restaurierung des Schilldenkmals sei eine fünfstellige Summe nötig, zurzeit hole die Stadt entsprechende Angebote ein. Dennoch appelliert Timmreck an die Politik, die dafür nötigen Gelder zu erhöhen und die 10.000 Euro zu verdoppeln. Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Denn auch das Kriegerdenkmal in Obrighoven muss instandgesetzt werden - ein Baum hat es nach vorne gedrückt -, genauso wie das Ehrendenkmal im Friedenswäldchen, das stark unterhöhlt ist.

Schilldenkmal soll im Spätsommer in neuem Glanz erstrahlen

Das Schilldenkmal soll möglichst spätestens im Spätsommer nächsten Jahres in neuem Glanz erstrahlen. Am 16. September ist es nämlich genau 185 Jahre her, dass es eingeweiht wurde. Der preußische Baumeister und Architekt Karl-Friedrich Schinkel hat das Mal entworfen.

Der Bau der Gesamtschulaula am Lauerhaas steht kurz vor seiner Beendigung. Dem Ausschuss wurden Ansichten mit den sehr großen Fenstern präsentiert, die für viel Helligkeit sorgen. Am Ende wird das Gebäude nicht nur mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet, sondern auch mit Geothermie. Damit wird im Winter für die Beheizung und im Sommer für die Kühlung gesorgt. Insgesamt kostete das Bauwerk knapp vier Millionen Euro. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2020 geplant.