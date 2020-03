Eine gut besuchte „Subergs Ü30-Party“ in der Niederrheinhalle.

Gesundheit Coronavirus: Ü30-Party in Wesel vorsichtshalber abgesagt

Wesel. Bis zu 1500 Leute wollten am 7. März eigentlich fröhlich in der Niederrheinhalle tanzen. Doch vorsichtshalber wird das Event nicht stattfinden.

Die ursprünglich für Samstag geplante Ü30-Party in der Niederrheinhalle ist jetzt abgesagt worden. Der Veranstalter möchte der weiteren Verbreitung des Coronavirus durch die Großveranstaltung vorbeugen.

Wer bereits sein Ticket hat: Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für die nächste Ü30-Party in Wesel, die am Donnerstag, 30. April, in der Niederrheinhalle steigen wird.

Sie können aber auch wahlweise an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Eintrittspreis wird dann erstattet.