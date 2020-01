Hamminkeln: Kita-Plätze fehlen – Stadt setzt auf Container

Die Stadt hat zu wenig Kindergartenplätze. Das gab Bürgermeister Bernd Romanski am Donnerstag im Ausschuss für Soziales, Generationen, Bildung und Sport am bekannt. Das Kreisjugendamt hatte mit weniger Kindern gerechnet als jetzt tatsächlich angemeldet wurden.

Nun muss die Stadt zum Kindergartenjahr 2020/2021 Plätze für 22 Kinder aus dem Hut zaubern, was einerseits für Sorgenfalten in der Verwaltung sorgt, andererseits aber auch als gute Nachricht angesehen wird. „Hamminkeln wächst, anders als viele Kommunen im ländlichen Bereich“, so Romanski im Gespräch mit der NRZ. Und die Stadt ziehe besonders viele junge Familien mit Kindern an, was ja nur positiv seien könne.

Containerlösung für die Kita Am Bach

Nun will die Stadt in der einzigen städtischen Kindertageseinrichtung Am Bach in Dingden einen Container aufstellen, um 14 bis 15 Jungen und Mädchen einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Denn in Dingden ist die Not besonders groß. Und sie wird mit den geplanten Neubaugebieten an der Ringstraße und an der Klausenhofstraße auf Dauer nicht unbedingt kleiner. Eigentlich wollte die Stadt nach Ostern detaillierter die Planung für einen neuen Kindergarten in Dingden einsteigen. Das wird nun schneller geschehen.

Die anderen fehlenden Plätze verteilen sich in Hamminkeln über sämtliche Ortsteile. Auch hier wird die Stadt wohl mit den Kindergartenträgern das Gespräch suchen müssen, um alle Kinder unterzubringen.

Grundschul-Standort Mehrhoog wird im Sommer dreizügig

Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Grundschule Mehrhoog. Hier liegen nun die Anmeldezahlen vor. Die Grundschule wird aufgrund der vielen Erstklässler, die die Schule ab dem Sommer besuchen wollen, wohl einen Container aufstellen müssen. Denn der Standort Mehrhoog ist eigentlich nur zweizügig ausgelegt. „Da ist bereits der letzte Sozialraum gefüllt“, erklärte Romanski am Rande der Sitzung.

Die Stadt sieht sich damit in ihren Überlegungen bestätigt, den geplanten Neubau am Standort Mehrhoog dreizügig zu planen. Ursprünglich war der Neubau nur zweizügig geplant gewesen. Dann dachte die Stadt um.