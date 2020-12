CDU Wesel setzt auf gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen

Wesel Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz zieht eine erste Bilanz seiner politischen Arbeit seit der Wahl und dankt engagierten Weselern.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, Zeit auch für die CDU-Fraktion, ein wenig zurückzublicken, auf ein Jahr, dass spätestens seit März von der Corona-Pandemie geprägt war und das gesellschaftliche Leben einschränkte. Auch Politik und Verwaltung mussten sich auf ständig neue Herausforderungen einstellen.

"Gelang es schon der ,großen Koalition' von SPD und CDU in den wesentlichen Themen breite Mehrheiten zu organisieren, steht dem unter Führung der CDU in nichts nach", fasst Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz zusammen. Im Gegenteil, findet er. Nach ausführlicher, vor allem aber sehr sachlich geführter Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss, sei der Haushalt einstimmig verabschiedet worden. Damit habe man viele zukunftsweisende Aufgaben für Wesel auf den Weg gebracht.

Radfahren auf der linksrheinischen Deichkrone

Nicht nur der Neubau der Niederrheinhalle sei jetzt beschlossene Sache, sondern auch der Neubau einer Hauptfeuer- und Rettungswache und das . Zudem könnten sich viele Radfahrer darüber freuen, dass auch die linksrheinische Deichkrone künftig befahrbar werde.

Darüber hinaus habe sich die Hartnäckigkeit der CDU in Sachen Flachglas-Areal ausgezahlt. Die geforderten Gespräche mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) hätten dazu geführt, dass eine Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans eingeläutet worden sei. Dem Ziel, hier Wohnbebauung und Gewerbe an exponierter Lage zu ermöglichen, komme man damit auf absehbare Zeit näher.

Menschlich und politisch

Die Zusammenarbeit zwischen CDU, Grünen und FDP habe sich eingespielt und gelinge sowohl menschlich als auch politisch zur vollen Zufriedenheit der Weseler Christdemokraten. Für Wesel bedeute dies, dass man sich einerseits den Herausforderungen des Klimawandels stelle und ihm aktiv begegne und andererseits auf eine Veränderung der Innenstadt - insbesondere durch die großen Herausforderungen für den Einzelhandel - einstelle.

Dem veränderten Einkaufsverhalten der Bürger, aber auch dem Anspruch auf eine deutliche Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung des Umweltgedankens, werde die Verbindung von finanzpolitischer und wirtschaftlicher Kompetenz, von Ökologie und Ökonomie und Liberalität in Wesel eine zukunfts- und lösungsorientierte Politik bieten.

Sachlich geführte Diskussionen im Weseler Rat

Die CDU wünsche sich dabei auch künftig sachlich geführte Diskussionen im Rat und eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, so wie es schon in großen Teilen mit der SPD und der WfW gelinge. Zudem sagt die CDU Wesel den Mitarbeitern der Verwaltung sowie den vielen Menschen in der Stadt, die in der Zeit der Pandemie Dienst für ihre Mitbürger leisten, danke.

Dabei verweist Linz auf den : "Unsere Einzelhändler und die örtliche Gastronomie brauchen uns nach dem Lockdown und in der Zeit nach der Pandemie mehr denn je."