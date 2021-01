Calmus-Ensemble Leipzig kommt erst 2022 nach Schermbeck

Schermbeck. Der Kammerchor Consono tritt am 20. September zum Benefizkonzert zu Gunsten der Diakonie-Stiftung in der St.-Georgskirche auf.

Die Evangelische Kirchengemeinde Schermbeck hatte für Sonntag, 31. Januar, das Calmus-Ensemble Leipzig eingeladen. Dieses Konzert muss coronabedingt abgesagt werden. "Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben", teilt Mitorganisator Wolfgang Bornebusch mit.

Der Pfarrer im Ruhestand ergänzt: "Dieses großartige und beeindruckende Vokalensemble, das schon etliche Male in Schermbeck zu Gast war, wird stattdessen am Sonntag, 20. März 2022, nach Schermbeck kommen und in der St.-Georgskirche auftreten - allerdings mit einem anderen Programm.

Homogenität, Präzision, Leichtigkeit und Witz – das zeichnet das Calmus-Ensemble nach deren Angaben aus und macht das Quintett zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands. Die breite Palette an Klangfarben, die Musizierfreude, die die Musiker auf der Bühne vermitteln, ihre Klangkultur und ihre abwechslungs- und einfallsreichen Programme begeistern immer wieder.

Preisgekrönte fünf Musiker aus Leipzig

Damit haben die fünf Leipziger eine ganze Reihe internationaler Preise und Wettbewerbe gewonnen - zuletzt den Opus-Klassik 2019 „Beste Chorwerkeinspielung“. Mit 50 bis 60 Konzerten im Jahr ist Calmus in "normalen Jahren" in ganz Europa und bis zu dreimal jährlich in den USA ein immer wieder gerne gesehener Gast.

Das Konzert mit dem Calmus-Ensemble sollte gleichzeitig das jährliche Benefizkonzert zu Gunsten der Diakonie-Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck sein.

"Das fällt nun auch aus, wird aber durch ein anderes ersetzt", ergänzt Bornebusch. Am Montag, 20. September diesen Jahres, kommt der renommierte Kammerchor Consono aus Köln nach Schermbeck, ebenfalls ein

musikalischer Leckerbissen. Dieses Konzert in der Kirche St. Georg mit Consono wird dann das Benefizkonzert für 2021 sein.

Einer der besten Kammerchöre Deutschlands

Der Kammerchor Consono aus Köln wurde 2001 von Harald Jers gegründet. In dieser kurzen Zeit hat er bereits zahlreiche nationale und internationale Chorwettbewerbe gewonnen und sich so als einer der besten Kammerchöre Deutschlands etabliert.

Regelmäßige Rundfunk- und Fernsehauftritte, sowie CD-Einspielungen und Einladungen zu bedeutenden Musikfestivals unterstreichen die hohe chorische Qualität des Ensembles und das internationale Ansehen. Das Repertoire reicht von Musik der Renaissance- und Barockzeit über die Romantik bis hin zu Chormusik des 20. und 21. Jahrhunderts.

