Bürgerbusverein Loikum-Wertherbruch erhält neuen Bus

Die Freude war der 1. Vorsitzenden des Bürgerbusvereins Loikum-Wertherbruch, Theresia Weyer, sichtlich anzusehen. Etwas nervös erhielt sie aus den Händen von Astrid Kutscha, die zuständig für die Bürgerbusse bei der Niag ist, den übergroßen symbolischen Schlüssel. Ab sofort fährt jetzt ein neuer Bus durch die Ortschaften Wertherbruch und Loikum sowie nach Dingden und Bocholt.

Das Land Nordrhein-Westfalen schreibt vor, dass nach fünf Jahren und über 300.000 Kilometern ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt werden muss. Für viele Menschen, die in einer Großstadt leben, ist es in der Regel kein Problem, in Busse und Bahnen umzusteigen. Doch wie sieht es in den ländlichen Gegenden und Ortsteilen Hamminkelns wie Wertherbruch und Loikum aus? Ohne einen Bürgerbus wäre ein normales Leben nicht möglich. Denn Tierärzte, Bäcker, Ärzte und auch Lebensmittelläden gibt es hier nicht. Mittlerweile nutzen durchschnittlich rund 750 Bürger im Monat den kleinen Bus, das entspricht einem Fahrgastaufkommen von über 8000 Passagieren im Jahr. Das Angebot wird gerne angenommen, daher ist der Trend steigend.

Festliche Einweihung im Bürgerhaus Wertherbruch

Zur festlichen Einweihung des neuen Wagens, einem Mercedes-Sprinter mit Niederflurtechnik und breitem Eingang mit Sitzen für acht Personen und viel Platz für einen Kinderwagen, einen Rollstuhl oder einen Rollator, waren rund 130 Personen ins Bürgerhaus Wertherbruch gekommen. Begrüßen konnte die Vorsitzende zahlreiche Gäste und Sponsoren aus Wirtschaft, Verwaltung und viele Fahrer, die ehrenamtlich die Fahrgäste bisher immer sicher ans Ziel brachten. Unter den zahlreichen Gratulanten war auch Bürgermeister Bernd Romanski. „Ich bin mächtig stolz, dass sich in unserer Stadt so viele Menschen ehrenamtlich engagieren“.

Auch der stellvertretende Landrat, Heinrich Friedrich Heselmann, sprach ein paar Worte des Dankes an die Niag und den Kreis aus. „Unsere Gesellschaft braucht so ein Engagement. Das ist erfreulich für die Fahrgäste.“

Die Vorsitzende Theresia Weyer betonte noch einmal, wie wichtig solch ein Bus sei. Ohne ihre Mitglieder wäre so etwas nie möglich. Schließlich müssen Finanzierung, Planung, Fahrdienst, Fahrplan und vieles Weitere einen reibungslosen Ablauf haben. „Ihr seid die Goldmedaille des Vereins!“ Mit dem Bürgerbus, es ist jetzt der vierte Bus, ist man auf Erfolgskurs.

Pfarrerin und Pfarrer wünschen Allzeit unfallfreie Fahrt

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Männergesangverein „Bleib treu“ Hamminkeln. Pfarrer Ralf Lamers von der Katholischen Kirche St. Maria Himmelfahrt und seine Kollegin, Pfarrerin Nicole Glod von der Evangelischen Kirchengemeinde an der Issel, segneten das Fahrzeug und wünschten allzeit eine unfallfreie Fahrt.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten konnte das Fahrzeug dann besichtigt werden. „Nur so kann Heimatgefühl dargebracht werden, Begegnungen können stattfinden und die Menschen können sich sicher fühlen“.