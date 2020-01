Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerbarometer startet am Samstag

Nach 2010, 2013 und 2016 erscheint auch in diesem Jahr wieder das NRZ-Bürgerbarometer. Ab dem kommenden Samstag berichten wir in insgesamt zehn Folgen unter anderem über das Weseler Einkaufsangebot, die Sicherheit in der Innenstadt, am Bahnhof und in einzelnen Stadtteilen sowie über Probleme im Öffentlichen Nahverkehr.

Grundlage für unsere Recherche waren 400 Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern aus Wesel. Die Befragten wurden entsprechend der Struktur der Grundgesamtheit (Stadt, Geschlecht, Alter) ausgewählt.

Los geht’s am Samstag mit dem Thema „Leben in Wesel“. Wie macht sich die Stadt attraktiv?