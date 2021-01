Blumenkamp: Information über Glasfaser am 11 und 12. Januar

Wesel. Die Nachfragebündelung endet am 19. März . Am 11. und 12. Januar gibt es eine Informationsveranstaltung über die Plattform Zoom.

Der Breitbandausbau für den Stadtteil Blumenkamp rückt in greifbarer Nähe. Die Gesellschaft für Netzdienste, bestehend aus den beiden Firmen Epcan aus Vreden und Muenet aus Rosendahl, haben sich für einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau im Ortsteil Blumenkamp entschieden. Insgesamt spricht die Gesellschaft für Netzdienste von rund 1000 Adressen, die die Möglichkeit haben, sich für das zukunftsfähige Netz zu entscheiden.

Alle Haushalte informiert

Anfang der Woche wurden alle betroffenen Haushalte über das Projekt postalisch informiert. Die Anwohner Blumenkamps haben somit zwei Provider, für die sie sich entscheiden können. Der Glasfaseranschluss ist bis Freitag, 19. März, kostenlos und wird bis ins Haus verlegt. Die Tarife starten bei 400 Mbits im Download und 200 Mbits im Upload und es sind Bandbreiten von 1000 Mbit möglich. Die Kosten beginnen ab 14,95 Euro. Damit der Ausbau eigenwirtschaftlich erfolgen kann, wird eine Mindestteilnahmequote von 40 Prozent benötigt.

Feinplanung bei erfolgreicher Nachfragebündelung

Die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau endet am Freitag, 19. März. Bis dahin müssen sich alle Interessenten für einen kostenlosen Glasfaseranschluss entschieden haben. Wenn die Nachfragebündelung erfolgreich, also mit mehr als 40 Prozent Teilnehmerquote beendet wird, geht es in die Feinplanung. Noch in diesem Jahr soll der Ausbau beginnen. Die beiden Unternehmen veranstalten am Montag, 11., und am Dienstag, 12. Januar, jeweils um 19 Uhr eine gemeinsame Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Glasfaser für Blumenkamp“. Unter dem Link https://zoom.us/j/97408727011 oder mit der Meeting-ID 974 0872 7011 kann man an der Veranstaltung teilnehmen. Weitere Informationen stellen die Unternehmen auf den Webseiten www.epcan.de/blumenkamp und www.muenet.net zur Verfügung.