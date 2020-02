Wesel. Der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner hat sich am Samstag zur AfD-Veranstaltung im Kaiserhof angekündigt. Protest formiert sich.

Schon seit Tagen hat der AfD-Kreisverband Wesel die Veranstaltung auf seiner Facebook-Seite angekündigt: Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner kommt am Samstagmittag um 12 Uhr in den Kreis Wesel. Wie sich nun herausstellt, wird der Bundestagsabgeordnete und frühere Vorsitzende des Rechtsausschusses im Weseler Kaiserhof sprechen.

Es ist damit zu rechnen, dass diverse politische Gruppierungen vor dem Kaiserhof demonstrieren werden. SPD-Chef Ludger Hovest appelliert an „alle Demokraten“, auch aus anderen Parteien, sich vor dem Veranstaltungslokal zu postieren.

Demonstration um 11.45 Uhr vor dem Kaiserhof

Um 11.45 Uhr ruft die SPD zur Gegenveranstaltung vor dem Kaiserhof auf. Die Demo soll am Freitag angemeldet werden. „Stephan Brandner ist ein geistiger Brandstifter“, so Hovest. Außerdem fordert er den Inhaber des Kaiserhofes auf, die Veranstaltung abzusagen. Die Weseler Ratsfraktionen wollen sich am Freitag treffen, um eine gemeinsame Stellungnahme zu planen.

AfD-Mann Brandner in der Kritik

Auch Elke Langenbrink vom Schermbeck-Dinslakener Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ erklärte, sie werde in Wesel sein und bietet vier Mitfahrplätze ab Schermbeck an.

Brandner ist wegen umstrittener Äußerungen in die Kritik geraten, unter anderem zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Udo Lindenberg, die er als „Judaslohn“ für dessen Kritik an der AfD bezeichnete. Er wurde im November als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt. Brandner wird dem völkisch-nationalistischen Parteiflügel zugeordnet.

Im Februar haben verschiedene Gruppen in Neukirchen-Vluyn bei einer AfD-Veranstaltung demonstriert, auch bei einer Veranstaltung in Rheinberg gab es eine Mahnwache. (rme)