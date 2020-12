Diensthund Barney ist immer schon vor der Bundeskanzlerin da

Kreis Wesel Fünf Diensthundeführer mit ihren Vierbeinern gibt's bei der Polizei im Kreis Wesel. Wir haben mit ihnen über ihre besonderen Einsätze gesprochen.

Wenn sich Berthold Janssen mit Barney zur Arbeit aufmacht, dann wird es in der Regel eine lange Nacht. Dann geht der Polizeihauptkommissar zusammen mit dem belgischen Schäferhund auf Streife und schaut nach dem Rechten, zum Beispiel in der Fußgängerzone.

Polizeihauptkommissar Berthold Janssen läuft mit seinem Diensthund Barney auf dem Trainingsgelände der Diensthundestaffel der Kreispolizei in Hünxe. Foto: Lars Fröhlich / Funke Foto Services

Kamp-Lintfort und Xanten sind normalerweise das Revier des eingefleischten Duos, das sich blind aufeinander verlassen kann. Die gemeinsamen Ausbildungen und Einsätze schweißten die beiden zusammen. Und so haben sie schon viel erlebt und gesehen. Barney ist übrigens nicht irgendein Hund, er ist auf Sprengstoff spezialisiert. Als neulich in einem Sonsbecker Autohaus eine Bombendrohung einging, waren Berthold Janssen und Barney zur Stelle. Am Ende entpuppte sich die angekündigte Bombe als Feuerwerkskörper.

Und als 2018 wegen einer Bombendrohung das Berufskolleg an der Hamminkelner Landstraße in der Feldmark geräumt werden musste, saßen die beiden gerade beim Frühstück zu Hause. Da war es schnell mit der Gemütlichkeit vorbei, es ging sofort in die Kreisstadt. Hier wurde Barney nicht fündig, wie so oft, wenn er seine gute Nase zwischen Stühle und in Papierkörbe steckt.

Auch schon beim Bundespräsidenten dabei

Der sechsjährige Rüde dient aber nicht nur der Sicherheit im Kreis Wesel, sondern wird auch bei großen Veranstaltungen in ganz Deutschland angefordert. Im Hambacher Forst war er mit seinem Herrchen genauso wie im Dannenröder Forst, wo sich Umweltaktivisten für die Natur stark machen. Und noch mehr: So manches Mal ist das Duo vor Ort, wenn etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihren Auftritt haben. Dann werden die Sitzreihen nach möglichem Sprengstoff abgesucht, damit die Veranstaltung sicher stattfinden kann.

2015 hat es Barney-Vorgänger Tommy für eine Woche vom Niederrhein gar ins mondäne Schloss Elmau im bayerischen Krün geführt, wo beim G7-Gipfel auch US-Präsident Barack Obama am Rande des Termins die Berge und die Gemütlichkeit genoss. Im vergangenen Jahr ging die Reise mit Barney dann unter anderem nach Kiel. Dort wurde die dänische Königin Margarete II. von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther empfangen, alles mit Blick auf das "Deutsch-Dänische Kulturelle Freundschaftsjahr 2020".

Karlspreis-Verleihung in Aachen

Die Liste der Einsätze ist lang. Die Karlspreis-Verleihung in Aachen gehört genauso dazu wie Wahlkampfauftritte von Promis auf Marktplätzen. Doch es gibt auch Termine im Rocker-Milieu und bei den Reichsbürgern. Denn Barney ist nicht nur auf Sprengstoff spezialisiert, sondern nimmt es auch mit Waffen, Munition und Chemikalien auf, die zur Herstellung von Sprengstoff dienen. Nach einem Raub in einer Tankstelle entdeckte er ein Messer.

"Er ist ein gutmütiger, treuer Hund", sagt Berthold Janssen über seinen 37 Kilo schweren Vierbeiner, den man nicht mal so eben im Vorbeigehen streicheln sollte. Ein passionierter Jäger und sehr auf ihn bezogen sei er auch. "Es macht Riesenspaß, mit ihm zu arbeiten," fasst er strahlend zusammen.

Diensthund Barney verbeisst sich den Arm eines vermeintlichen Angfreifers auf dem Trainingsgelände der Diensthundestaffel. Foto: Lars Fröhlich / Funke Foto Services

Das sagt seine Ehefrau Jennifer auch von Pivo. Die Polizeioberkommissarin trifft man mit dem holländischen Schäferhund in Moers und Neukirchen-Vluyn, ihrem Revier, an. Pivo ist auf Rauschgift spezialisiert. Gleich der erste Einsatz nach der Ausbildung war von Erfolg gekrönt, freut sich Frauchen. In Moers entdeckte Pivo in einer Wohnung 2,5 Kilo Marihuana, nachdem es einen entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung gegeben hatte. Das war für beide ein Erfolgserlebnis, das an Ort und Stelle mit Ballspielen belohnt wurde. So muss es sein, erläutert Jennifer Janssen, die Belohnung für die gute Arbeit muss sofort erfolgen, damit der Hund sie mit dem soeben Erledigten in Verbindung bringt.

Weihnachten gab es für die beiden Diensthunde natürlich auch ein Geschenk, hübsch eingepackt. Es war etwas Besonderes zum Futtern.

Die Diensthundestaffel

Die Diensthundestaffel der Kreispolizei Wesel besteht aus fünf Männern und Frauen mit ihren Hunden. Neben Jennifer und Berthold Janssen sind das Marco Steinhauf mit Asgard, Bettina Knipping mit Rango und Mirko Jung mit Pepe. Alle Polizisten sind bei Streifenfahrten zusammen mit ihrem Hund unterwegs und treffen sich einmal wöchentlich auf dem Übungsgelände des Bundesverbands Rettungshunde e.V. in Hünxe.

Dann sind die Polizisten manchmal auch die Täter und stecken in einer dick gepolsterten Jacke, die sich die Hunde beim Stellen packen.