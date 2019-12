Hamminkeln. Das weit über Hamminkeln hinaus bekannte Café Mutter Busch an der Diersfordter Straße schließt. Die Eigentümer haben keinen Nachfolger gefunden

Aus Landcafé Mutter Busch in Hamminkeln wird eine Wohnung

Am 15. Dezember endet in Hamminkeln eine Ära. Mutter Busch, das beliebte Landcafé an der Diersfordter Straße, schließt seine Pforten. Dann ist es vorbei mit opulenten Frühstücksbüffets, nachdem die Zeit der selbstgebackenen Kuchen schon länger abgelaufen ist.

Die Betreiber, das Ehepaar Laps, wollen einfach nicht mehr, zumal die Gesundheit auch nicht mehr so mitspielt. Es war eine schöne Zeit, blicken Barbara und Wolfgang Laps zurück. ber es war auch Stress pur. Denn bis vor zwei Jahren arbeiteten die beiden 65-Jährigen auch noch Vollzeit in Düsseldorf. Da geht man dann schon mal auf dem Zahnfleisch. Und auch wenn beide jetzt in Rente sind, hat die viele Arbeit doch ihre Spuren hinterlassen. Irgendwann muss mal Schluss sein. Kaum Zeit für Spaziergänge Wolfgang Laps erzählt, dass ihn manchmal Gäste nach Wegen in der Umgebung für eine Wanderung gefragt haben. Doch da musste er immer passen. Denn aufgrund der vielen Arbeit blieb kaum Zeit für Spaziergänge in der Natur. „Jetzt werde ich erst einmal die Gegend hier erkunden“, hat sich der Neu-Ruheständler vorgenommen. Nachrichten Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Die Natur war es auch, die die Beiden aus dem gar nicht großstädtischen Duisburg-Mattlerbusch nach Hamminkeln gelockt hatte. „Der Niederrhein war schon immer genau unser Ding“, erzählt Barbara Laps. Oft führten sie Touren in die Gegend und sie verliebten sich in die Landschaft. Familie Jakobs übernahm Mutter Busch Da kam es ihnen zupass, dass sie 2009 eine Kleinanzeige entdeckten, in der das Mehrgenerationenhaus mit Landcafé zum Verkauf angeboten wurde. Sie schlugen zu und übernahmen von Familie Jakobs das Haus Mutter Busch – erst als Antiquitätenladen, dann mit immer mehr Café-Betrieb. Barbara Laps: „Ich hatte schon immer von einem Landcafé geträumt.“ Das Landcafé Mutter Busch liegt an der Diersfordter Straße Foto: Erwin Pottgiesser / FFS Die eingeschlagene Richtung mit üppigem Frühstück, tollen selbstgebackenen Kuchen und den Antiquitäten mit vielen alten Radios als Einrichtung haben die Laps damals beibehalten. Denn die Gemütlichkeit, das war immer die Seele von Mutter Busch. Alte Kaffeekanne als Geschenk Auch sie haben mal das eine oder andere Stück verkauft – und eine alte Kaffeekanne hat Barbara Laps auch mal verschenkt – an einen kleinen Jungen, der die Kanne am nächsten Tag seiner Mutter zum Geburtstag schenken wollte, weil da Orange im Dekor war und das perfekt zur heimischen Küche passen würde. „Die habe ich dann auch noch ganz toll und heimlich eingepackt, damit die Mutter nichts merkte“, erzählt die 65-Jährige. Wochen später sei die Mutter noch einmal zu Gast gewesen und habe sich überschwänglich bedankt. Solche Begegnungen, die werden die Laps im Gedächtnis behalten. Einen Nachfolger haben die Beiden – trotz einiger Mühen nicht gefunden. Deshalb werden die Café-Räumlichkeiten nun zu einer Wohnung umgebaut. Auch Barbara und Wolfgang Laps wollen im Gebäude wohnen bleiben und nun mal anfangen, das neue Leben zu genießen. Der Niederrhein bietet da ja reichlich Gelegenheit. >>> AUSVERKAUF LÄUFT AN DREI TAGEN VOM 20. BIS 22. DEZEMBER: All die alten Bilder, die Möbel, die Kaffeekannen, die Leuchten und so weiter, die Mutter Busch zu dem Café gemacht haben, was es die ganzen Jahre war, will das Ehepaar Laps nun verkaufen. Also werden sie am Freitag, Samstag und Sonntag, 20., 21. und 22. Dezember, jeweils von 12 bis 16 Uhr noch einmal die Café-Türen von „Mutter Busch“ öffnen – zum Ausverkauf.