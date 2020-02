Wesel. Die türkische Generalkonsulin machte sich ein Bild vom Einbruch im Anadolu-Vereinsheim am Schulzentrum Nord in Wesel.

Der Schaden war relativ überschaubar. Eine zerborstene Scheibe am Geräteraum, eine daraus entwendete elektronische Anzeigetafel und einige auf dem Fußballplatz verstreute Bälle. Zwischen Samstag um 15 Uhr und Montag um 17.15 Uhr hatten Unbekannte ihr Unwesen im Geräteraum hinter dem Vereinsheim von Wesel Anadolu Spor getrieben, nahm die Polizei in ihrer Anzeige auf.

Doch in diesen Zeiten werden solche Nachrichten eben mit besonderer Sensibilität aufgenommen. Und so erregte der Bericht auf der Facebook-Seite von Anadolu-Präsident Cihan Sarica auch relativ schnell die Aufmerksamkeit im türkischen Generalkonsulat in Düsseldorf.

Gespräch mit der Polizei

Generalkonsulin Ayşegül Gökçen Karaarslan ließ es sich nicht nehmen, höchstpersönlich in Wesel vorbeizuschauen und sich ein eigenes Bild vom Vorfall am Schulzentrum Nord zu machen. „Wir sind aufgrund der momentan sehr schwierigen Situation natürlich etwas verängstigt“, betonte die Generalkonsulin. „Deshalb bin ich auch nach Wesel gekommen.“

Polizeidirektor Wolfgang Tühl geht indes von einem klassischen Einbruch, von einem normalen Diebstahl aus. „Es gibt absolut keinen Hinweis auf einen Vorfall mit ausländerfeindlichem Hintergrund“, so Tühl.

Aus diesem Grund übernehme auch die Kreispolizei Wesel die Ermittlungen und nicht das Duisburger Präsidium. Verständnis für die Sorge des Generalkonsulats habe man aber allemal. „Wir brauchen das Gespräch, es ist ein sensibles Thema“, lobte Ayşegül Gökçen Karaarslan den Austausch mit der Polizei vor Ort.

Cihan Sarica erinnerte indes daran, dass es der dritte Vorfall am Anadolu-Vereinsheim in den vergangenen zehn Jahren gewesen sei. „Einbrüche kommen vor, aber wir sollten die Sache ernst nehmen.“