Ärger beim Weseler Winter: Rauchen im Zelt erlaubt?

Dicke Luft am Samstagabend beim Weseler Winter: Aschenbecher auf den Tischen, munter qualmende Gäste. Gilt das Nichtraucherschutzgesetz hier eigentlich nicht? Gerd Hermann, für die NRZ als Fotograf unterwegs, fühlte sich extrem belästigt durch den Rauch und sprach den Wirt darauf an.

„Ich habe gefragt, warum er das zulässt“, sagt er. „’Weil es gemütlich ist’, hat der mir geantwortet.“ Hermann ist sauer, es sind Kinder im Zelt und zudem ist das ein klarer Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz von 2013.

Daran müssen sich alle halten, sogar die Schützen und Karnevalsvereine bei ihren Brauchtumsfesten. Warum nicht der Wirt? „Er hat gesagt, ich könne mich ja beschweren“, beschreibt er dessen Reaktion.

Das Rauchverbot gilt

Entschlossen, das nicht auf sich beruhen zu lassen, geht Hermann zur Polizei um eine Rufnummer des Ordnungsamtes und der Stadtwacht zu erbitten, „es muss doch eine Bereitschaft geben“. Die Beamten seien ihm wenig zugänglich oder interessiert vorgekommen, eine Nummer erhielt er nicht.

Björn Haubrok von der Polizeipressestelle dazu: „Die Einhaltung des Rauchverbotes ist alleinige Aufgabe des Ordnungsamtes.“ Ein Fall für die Polizei werde es nur dann, wenn beispielsweise ein Streit darüber handgreiflich eskaliere.

Stadtwacht nicht rund um die Uhr ansprechbar

„Es darf nicht geraucht werden“, sagt Gerd Füting vom zuständigen Weseler Ordnungsamt ganz klar auf NRZ-Anfrage. Aber die Stadtwacht sei auch nicht die Polizei, sie könne nicht rund um die Uhr für die Bürger ansprechbar sein und eingreifen.

Der Wirt und auch die Raucher selbst hätten wissen müssen, dass ein Rauchverbot gilt, so Füting. Man werde der Ordnungswidrigkeit nachgehen, „das Gesetz stammt aus 2013, inzwischen sollte jedem Raucher auch klar sein, dass er draußen rauchen muss“. Und wohl auch jedem Gastronom. Recht schnell nach seinem Inkrafttreten sei das Gesetz in der Weseler Gastronomie beachtet worden.

Das Problem gab es vorher nie, sagt Weselmarketing

Thomas Brocker von Weselmarketing, Veranstalter des Weseler Winters, ist wenig begeistert von dem Vorfall. „Wir haben dieses Problem noch nie gehabt“, sagt er auf Anfrage, „es ist bislang nur das eine Mal vorgekommen“.

Nunmehr sei das Ordnungsamt in der Sache aktiv geworden. „Beim Weseler Winter ist bislang nicht im Zelt geraucht worden und es wird auch weiterhin dort nicht geraucht“, stellt er klar. Das sei nur vor der Tür erlaubt, „es gelten die gleichen Regeln wie überall sonst“. Damit sei das Thema erledigt.

„Ich kann so etwas nicht verstehen“, sagt Gerd Hermann. „Ich hatte noch stundenlang den Geruch in den Kleidern und den üblen Geschmack im Mund.“ Selbst Vater, ärgert es ihn besonders, dass keine Rücksicht auf Kinder im Zelt genommen wurde, die so zu Passivrauchern wurden.