A3-Anschluss und Ortsumgehung: Brüner Bürger kritisieren CDU

Der geplante Autobahnanschluss zwischen Wesel und Hamminkeln sorgt für Diskussionen – nicht nur zwischen den beiden Kommunen, sondern auch innerhalb Hamminkelns. Anwohner der Venninghauser Straße kritisieren in einem Schreiben die Position der CDU, die sich für die Prüfung des A3-Anschlusses am Molkereiweg/Venninghauser Straße mit Westumfahrung („West plus“) einsetzt. Die Bürger sind gegen eine Ortsumgehung für Brünen und haben nach eigener Aussage 400 Unterschriften gesammelt. Sie werfen der CDU vor, den Klimaschutz zu missachten und die Zerstörung der Pollschen Heide in Kauf zu nehmen.

In einem Schreiben, das Gernot Buschmann, Anneliese Hecheltjen und Birte Pieper im Namen der Anwohner verfasst haben, kritisieren die Gegner einer Ortsumgehung, dass sich die CDU als einziger Empfänger ihrer Stellungnahme noch nicht geäußert habe.

Abholzung von Waldbestand droht

Außerdem lassen die Christdemokraten aus ihrer Sicht den eigenen Worten keine Taten folgen: Immerhin laden sie für den 30. November zu einer Diskussion unter dem Titel „Klimaschutz geht uns alle an“ ein.

ONLINE VERSION NRZ Wesel Moegliche Umgehungsstraßen Foto: Miriam Fischer / funkegrafik nrw

Aus Sicht der Anwohner würde der Bau des A3-Anschlusses im Bereich des Brüner Bruches eine „Verwüstung der Pollschen Heide“ und eine „viele Hektar umfassende Abholzung von Waldbestand bedeuten. Ein einzigartiger Lebensraum für geschützte Tiere und Pflanzen wird vernichtet und das Landschaftsbild stark zum Nachteil verändert.“ Weiter heißt es: „Predigen Sie nicht den Klimaschutz, wenn Sie ihm in der täglichen Ratsarbeit (...) in den Rücken fallen“.

Brüner Bürger fordern Beteiligung

Aus Sicht der Anwohner gibt es intelligentere Lösungswege als eine Umgehungsstraße. Wie die aussehen könnte, erklärt Gernot Buschmann auf NRZ-Nachfrage: „Es gibt eine Möglichkeit, ohne etwas Neues zu bauen“. Wenn die Anschlussstelle wie bisher geplant an der B 70 gebaut werde, wäre das größte Problem die Lärmbelästigung durch Lkw, die durch Brünen fahren. Daher plädieren die Anwohner dafür, die Durchfahrt für Lkw zu sperren und diese über die B 473 und die B 67n zu führen.

Flächenverbrauch für Umgehungsstraße ist zu groß

Der Flächenverbrauch für eine Umgehung durch die Pollsche Heide sei viel zu hoch, argumentiert Buschmann. Weiter erklärte er, man erwarte von der CDU zumindest eine Stellungnahme. Und: „Stellen Sie den Brüner Bürgern die Ursachen, Risiken und Nebenwirkungen Ihres Beschlusses zur Befürwortung einer Ortsumgehung in Brünen offen dar“, fordern die drei Unterzeichner des Schreibens. Außerdem sehe man es nicht als Teil einer sachlichen Debatte an, wenn die Unterzeichner und deren breite Basis insbesondere in der Unterbauerschaft als „Dagegenkultur“ diffamiert würden. Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

„Wir fordern, die Brüner Bürger zum frühestmöglichen Zeitpunkt in einen transparenten Abstimmungs- und Planungsprozess einzubeziehen“, heißt es. Ein Antrag auf eine Bürgerversammlung sei bereits bei Bürgermeister Bernd Romanski beantragt, erklärt Gernot Buschmann auf Nachfrage.