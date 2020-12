450.000 Euro Förderung für Schloss Ringenberg

Hamminkeln Das Schloss Ringenberg gehört zu den Projekten, die das Land in seiner Förderung der Dritten Orte bedenkt.

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln gehört mit dem Schloss Ringenberg zu den 26 Projekten, die das Land NRW im Rahmen seiner Förderung der Dritten Orte für drei Jahre fördert. In der Antragsvorbereitung wurden zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 562.500,00 € ermittelt.

Beantragt wurde die Höchstfördersumme von 80 Prozent – das entspricht 450.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Hamminkeln liegt bei 112.500 Euro.

Mitte November hat eine Jury mit Experten aus Wissenschaft, Kultur, Architektur, Stadtplanung und Verbänden 45 Bewerbungen für die Entwicklung eines sogenannten Dritten Ortes als Häuser für Kultur und Begegnung gesichtet und bewertet. Zu den bürgerschaftlichen und kommunalen Projektträgern gehört auch das Schloss Ringenberg.

Zwei neue Vereine werden gegründet

Die Stadt Hamminkeln bereitet die Gründung zweier Vereine vor. Die umfangreichen gebäudespezifischen Arbeiten sollen zukünftig im Trägerverein Schloss Ringenberg gebündelt werden. 2021 soll die Planung des Umbaus im Schloss für den Musikschulbereich erfolgen. Geplant sind auch kleine Sanierungsarbeiten im Gastronomiebereich wie für die Ateliers.

Der Freundeskreis Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg wird als Förderverein das zukünftige Programm erstellen. Mit Unterstützung von Kulturraum Niederrhein und der Derik-Baegert-Gesellschaft wird ein neues Residenzprogramm entstehen.

Klaus Kaiser, parlamentarischer Staatssekretär im Landesministerium für Kultur und Wissenschaft, schrieb der Stadt: „Die Bewerbung hat gezeigt, mit wie viel Engagement, echtem Interesse an Vernetzung und vor allem auch Mut zum künstlerischen Experiment man hier vorgeht. Besonders freut mich, dass im Schloss Ringenberg neue Wege beschritten werden, um die hohe Kunst mit der so genannten Laienkultur zu verbinden.“ In der ersten Förderphase sei es bereits gelungen, den Kunstort Schloss in einem Beteiligungsprozess zu öffnen.

Ende Januar sollen weitere Informationen zum weiteren Vorgehen erfolgen.