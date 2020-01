25. Weseler Damensitzung: Nur noch wenige Karten erhältlich

Als Karl-Heinz Peschen 1996 während eines Stammtisches auf die Idee kam, eine Damensitzung zu organisieren, waren seine Freunde beim Kegelclub „Muttis Brave“ sofort begeistert. „Zur ersten Sitzung hat sogar noch jeder von uns aus eigener Tasche 500 D-Mark dazugegeben“, erinnert sich Mitbegründer Johannes Hülshorst. 25 Jahre später zähle die Veranstaltung längst zu den beliebtesten Karnevalssitzungen in Wesel, erzählt Schirmherr André Fischer stolz. „Es gibt keine größere.“

Von Anfang an war Fischer bei jeder Damensitzung mit dabei – damals noch als Kontrolleur. „Mein Vater war einer der Mitbegründer“, sagt Fischer. „Deshalb wurde ich gefragt, ob ich mich an die Tür stellen kann.“ 20 Jahre lang habe er keine Veranstaltung verpasst. Als immer mehr Organisatoren altersbedingt aufhörten, sprang Fischer 2016 mit seinen Freunden Michael Schwarz, Thorsten Starrat und Kai Schawinsky ein. „Wir sind Muttis Brave ‘next generation’“, erzählt Fischer mit einem Lächeln im Gesicht.

Schirmherr André Fischer erwartet bis zu 1000 Partygäste

Viel verändert habe der neue Schirmherr aber nicht. „Wir haben den Laufsteg verlängert und die Bediensteten tragen seit einigen Jahren alle silberne Sakkos“, so Fischer. Ansonsten sei die Veranstaltung im Wesentlichen dieselbe geblieben. „Johannes und sein Team haben jahrelang richtig gute Arbeit geleistet“, so der 56-Jährige. Deshalb habe es nie einen Anlass gegeben, das Programm der Damensitzung auf den Kopf zu stellen.

Lokales Tickets telefonisch oder per E-Mail bestellen Für die 25. Weseler Damensitzung am 2. Februar gibt es laut André Fischer noch ein kleines Restkontingent. „Aktuell sind noch zwei Tische frei“, so der Schirmherr am Mittwoch. Interessenten können sich entweder unter kartenbestellung@damensitzung-wesel.de oder telefonisch unter 0281/89999 Karten reservieren. Der Einlass in die Niederrheinhalle Wesel ist um 10 Uhr. Gegen 11 Uhr beginnt die rund fünfeinhalbstündige Veranstaltung.

Der Erfolg gibt Fischer Recht: „Wir erwarten am 2. Februar an die 1000 Frauen. Das sind nochmal 200 mehr als in den Vorjahren“, so der Schirmherr. Noch nie sei in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt fast jeder Platz ausverkauft gewesen. „Es gibt noch 50 Restkarten. Wer dabei sein möchte, sollte sich also beeilen.“

Aber was ist der Unterschied zu Männersitzungen? „Frauen kommen rein, packen ihre Sachen weg und fangen sofort an zu feiern. Bei Männern dauert es länger“, sagt Fischer. „Außerdem fangen Männer schnell an zu diskutieren, wenn sie unter sich sind und etwas getrunken haben“, ergänzt Hülshorst. „Frauen haben immer Spaß – die leben das.“

Besondere Strip- und Akrobatikshow für Jubiläumsjahr

Der 81-Jährige kümmert sich nach wie vor jedes Jahr um die Ticket-Reservierungen. „Ab Mitte September setze ich mich an den Hörer und telefoniere die ganzen Bestellungen ab. Das dauert dann auch mal vier bis fünf Wochen, bis ich alle erreicht habe. Aber die Arbeit hält mich ja fit“, scherzt Hülshorst.

Für die Jubiläums-Veranstaltung hat Fischer in diesem Jahr zusätzliches Geld in das Programm gesteckt. So reise die Travestie-Gruppe „Red Shoe Boys“ beispielsweise extra aus Hamburg an. „Das sind die Besten“, sagt Fischer. „Ich bin richtig stolz darauf, dass wir die dabei haben.“ Ein weiterer Höhepunkt sei zudem die Aborigines Strip- und Akrobatikshow. „Das ist ein Bonbon, das wir den Frauen schenken.“

Für die Zukunft ist auch schon gesorgt: Fischers 22-jährige Tochter sei eine begeisterte Karnevalistin. „Antonia kümmert sich um die Künstler und freut sich riesig auf die Veranstaltung“, so Fischer. „Da steht die nächste Generation also schon in den Startlöchern.“