Die Bänke weg, Müll auf dem Boden: Hans-Josef Winkler von der Bezirksfraktion „UWG: Freie Bürger“ beklagt den Zustand entlang der Wikingerstraße in Höntrop.

Müll Zu viel Müll: Politiker warnt vor Rattenplage in Höntrop

Wattenscheid-Höntrop. Dem Wattenscheider Lokalpolitiker Hans-Josef Winkler „stinkt“ die Situation an der Wikingerstraße in Höntrop. Der viele Abfall ziehe Ratten an.

„Nicht nur der Abfall an der Wikingerstraße empört die Bürger“, sagt Hans-Josef Winkler, Bezirksfraktionsvorsitzender der „UWG: Freien Bürger“. „An der nicht bebauten Südseite der Wikingerstraße in Höntrop verdichten sich auch die Sträucher und Bodendecker zunehmend. Die vier ursprünglich aufgestellten Bänke, von denen nur noch das Untergestell vorhanden ist, sind mittlerweile vom Unkraut überwuchert“, hat der Bezirkspolitiker zudem festgestellt.

Die Wikingerstraße als Teil des dicht besiedelten Germanenviertels in Höntrop diene vielen Fußgängern und Radfahrern als Verbindungsweg, sagt Winkler. „Daraus resultiert, dass auch leider sehr viel Abfall in den Randbewuchs beim Vorbeigehen weggeworfen wird, darunter auch Essensreste. Ein sprichwörtlich ‚gefundenes Fressen‘ für die Ratten, die immer häufiger in dem Grünstreifen gesichtet werden.“

Grund genug für Hans-Josef Winkler, eine Anfrage zu formulieren und in die Bezirksvertretungssitzung einzubringen: „Ist der Verwaltung die Situation bekannt? Wie oft wird das Grün in der Wikingerstraße zurückgeschnitten? Wäre es nicht übersichtlicher, das Grün zu entfernen und Abfallbehälter aufzustellen?“ Winkler: „Auf die Antworten bin ich gespannt.“

Weitere Nachrichten aus Wattenscheid lesen Sie hier.