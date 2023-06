Zeche Holland: Fördergerüst besteigen und Umfeld erkunden

Wattenscheid. 212 Stufen geht’s hinauf aufs ehemalige Fördergerüst von Zeche Holland in Bochum Wattenscheid. Und auch das Umfeld kann man erkunden.

Besteigungen des sanierten Fördergerüstes der ehemaligen Zeche Holland und eine erweiterte Führung auch im Umfeld (23. Juni) bietet BO-Marketing in den Sommerferien an.

Besteigungen des Fördergerüstes Schacht IV der ehemaligen Zeche Holland in Wattenscheid sind am 6. und 20. Juli sowie am 3. August jeweils um 18 Uhr möglich. Wer die 212 Stufen bis zur obersten Plattform erklommen hat, wird mit einer spektakulären Aussicht belohnt. Und die reicht vom Tetraeder in Bottrop über den Doppelbock von Zollverein in Essen bis zum Fördergerüst des Deutschen Bergbau-Museum, dem Exzenterhaus und dem Ruhrstadion in Bochum.

Führungen zur Zechengeschichte

Die Ferienführungen auf das Fördergerüst an der Emil-Weitz-Straße 2 finden an ausgewählten Donnerstagen statt und dauern rund eine Stunde. Kinder unter 14 Jahren dürfen an der Besteigung nicht teilnehmen. Höhensicherheit, körperliche Fitness und festes Schuhwerk werden vorausgesetzt. Die Tickets kosten sieben Euro pro Person und sind erhältlich bei der Bochum Touristinfo in der Huestraße 9, telefonisch unter 0234 / 96 30 20 oder online unter: bit.ly/3PabSjd

Auch das Hollandgelände erkunden

Die Führung am Freitag, 23. Juni, ab 17.30 Uhr geht noch einen Schritt weiter. Auch hier wird das Fördergerüst von unten bis oben entdeckt. Im Anschluss geht die Führung aber auf dem neu gestalteten Gelände um das Fördergerüst herum weiter. Beim Biergarten „Kumpeltreff“ direkt gegenüber wird die Anstrengung der Besteigung dann mit einer Erfrischung und einem Snack belohnt. Die Karten für die 90-minütige Führung kosten 16 Euro pro Person inklusive Getränk. Tickets-Infos dafür ebenfalls bei der Bochum Touristinfo in der Huestraße 9, Tel. 0234 / 96 30 20 oder online unter bit.ly/43T7Bov

