Wattenscheid. Am Bochumer Marienhospital sind sehr viele Fußgänger unterwegs. Der Ruf nach einem Zebrastreifen wird erneuert. Warum die Stadt abwinkt.

Ein Zebrastreifen auf der Marienstraße in Höhe des Marienhospitals soll Fußgängern das Überqueren erleichtern und sicherer machen. Schon mehrfach wurde der Ruf danach laut – aus verschiedenen politischen Richtungen. Doch die Verwaltung winkt ab, so auch aktuell.

Schon 2021 befand Marc Westerhoff von der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid: „Vor einigen Jahren wurde an dieser Stelle eine Verkehrsinsel installiert, um den Übergang zu erleichtern. Aufgrund der sehr gut frequentierten Marienstraße ist ein Überqueren der Straße trotzdem ein schwieriges Unterfangen.“

Polizei Bochum: Kaum Unfälle mit Fußgängern

Damals erklärte das Tiefbauamt: Die Anregung, die bestehende Querungsinsel um einen Zebrastreifen zu erweitern, sei in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Bochum geprüft worden. Nach Angaben der Polizei sei die Verkehrsunfallsituation mit Fußgängerinnen und Fußgängern in diesem Bereich unauffällig.

Dennoch seien dort viele Fußgänger unterwegs: In der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr wurden rund 100 Fußgängerquerungen, und in der Zeit von 14 bis 17 Uhr rund 240 Fußgängerquerungen über die Marienstraße gezählt.

Nun erneuert die CDU in der heutigen Sitzung des Bezirks ihren Wunsch; „die Voraussetzungen haben sich geändert“, so Westerhoff. Gemeint sind die Pläne, den August-Bebel-Platz vom Verkehr zu befreien. „Der Verkehr auf der Marienstraße dürfte in Zukunft eher zu- als abnehmen, da der August-Bebel-Platz für den Individualverkehr gesperrt wird. Die Marienstraße wird dann eine der Hauptrouten, um den August-Bebel-Platz zu umfahren.“

Mehr Verkehr durch autofreien August-Bebel-Platz

Gleichzeitig spiele der August-Bebel-Platz eine zentrale Rolle, da an diesem Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs viele Besucher des Krankenhauses ankämen.

Die Verwaltung räumt ein: Nach dem Umbau des August-Bebel-Platz ist davon auszugehen, dass auf der Marienstraße der Verkehr zunehmen werde. Eventuell müsse sie deswegen umgeplant werden.

In diesem Zuge soll auch diese Fußgängerquerung neu überdacht werden. Doch wegen der „unauffälligen Verkehrssituation“ werde die Querungshilfe zur Sicherung des querenden Fußgängerverkehrs derzeit als ausreichend eingestuft.

Das Thema treibt die Politik schon lange um: Bereits 2011 hatte die SPD-Fraktion die Situation für Fußgänger kritisiert. Der Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel damals: „Hier müsste mindestens ein Zebrastreifen her, eigentlich eine Fußgängerampel.“

