Wunschbaum: Kita-Kids wünschen sich Puzzle und Malbücher

Bochum-Wattenscheid. In einem Geschäft in Wattenscheid steht ein Baum voller Kinderwünsche. „Die Zahl der Bedürftigen steigt“, sagt der Inhaber. So können Sie helfen.

Mandala-Malbücher, Puzzel mit Unterwasserwelten, ein Memory-Spiel und ein „Tut-Tut-Babyflitzer-Rennauto“. Es sind Kleinigkeiten, die sich die Kinder wie der kleine Ronny aus der Kindertagesstätte am Centrumplatz in Bochum-Wattenscheid zu Weihnachten gewünscht haben.

Ihre Wunschzettel hängen seit dem 28. November als Sterne an einem Weihnachtsbaum in den Filialen von Hörakustik Brasgalla. Kundinnen und Kunden haben nun die Möglichkeit einen Wunsch-Stern im Wert von 15 Euro zu pflücken, um einem bedürftigen Kind kurz vor Weihnachten ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern.

Wunschbaum in Bochum: Noch nicht alle Sterne sind gepflückt

Weihnachtsmarkt Bochum- Alle Infos zu Preisen, Zeiten & Co.Die ersten Geschenke liegen bereits unter dem Tannenbaum. „In diesem Jahr haben wir insgesamt wieder 80 Wünsche bekommen, die Zahl der bedürftigen Kinder steigt von Jahr zu Jahr“, erklärt Martin Brasgalla, der das Hörakustikgeschäft gemeinsam mit seiner Frau Stephanie führt. In der Filiale an der Westenfelder Straße in Wattenscheid seien noch zwölf Sterne übrig und in der im BoWaMed-Ärztehaus in Höntrop etwa zehn. Dazu steht in beiden Filialen eine Spardose, in der Spenden gesammelt werden, um auch dem Kindergarten einen Wunsch zu erfüllen. In diesem Jahr soll davon ein neues Dreirad gekauft werden.

Die ersten Geschenke liegen bei Hörakustik Brasgalla schon unter dem Weihnachtsbaum. Aber noch nicht alle Wünsche sind erfüllt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Am 15. Dezember holt die Kita-Leitung die Geschenke der Kinder – die dann hoffentlich vollständig sind – bei Brasgalla ab. Die Bescherung findet kurz vor Weihnachten im geschützten Raum statt. „Dann sitzen alle Kinder in einem Stuhlkreis in ihren Gruppen und jeder darf sein Geschenk auspacken“, erklärt Brasgalla. „Das ist jedes Mal ein riesiges Juhu.“

Seit 15 Jahren: Wunschbaum-Aktion sorgt für soziaschwache Kinder

Die Wunschbaum-Aktion gibt es in Bochum zu Weihnachten bereits seit 15 Jahren. Der Verband Pro Akustik, in dem Brasgalla Mitglied ist, wollte damals Aktionen ins Leben rufen, um sich für soziale Zwecke in den jeweiligen Städten der Mitglieder einzusetzen. Brasgalla entschied sich für eine Aktion für den Kindergarten am Centrumplatz, da dort überwiegend Kinder aus ärmeren Verhältnissen untergebracht sind.

