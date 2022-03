Woolworth eröffnet zusätzliche Filiale im Gertrudiscenter

Woolworth eröffnet am Donnerstag neu im Untergeschoss des Gertrudis-Centers in Wattenscheid..

Wattenscheid. Ab 10. März übernimmt das Unternehmen ein Ladenlokal im Untergeschoss des Gertrudis-Centers. Insgesamt sind es dann drei Filialen in Bochum.

Woolworth eröffnet seinen 500. Standort in Deutschland und sein drittes Geschäft in Bochum. Das neue Woolworth-Kaufhaus in Wattenscheid ist somit die zweite Filiale neben der Hochstraße und wird am Donnerstag, 10. März, um 9 Uhr in Betrieb gehen.

Besondere Angebote und Aktionen in Wattenscheid

Woolworth präsentiert sein Warenangebot auf über 900 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss des Gertrudis-Centers an der Stelle des ehemaligen „Dänischen Bettenlagers“. Bezirksleiterin Ljudmila Ratke ist überzeugt: „Unsere Kundinnen und Kunden schätzen unser Angebot und wir freuen uns, dieses nun auch im Gertrudiscenter anzubieten.“

Am Eröffnungstag warten auf Kunden Angebote und Aktionen. Die zahlende Kundschaft erhält einen Schnellimbiss-Coupon. Im neuen Kaufhaus in Wattenscheid sowie in den beiden anderen Bochumer Filialen (Drehscheibe und Hochstraße 1 in der Innenstadt) bietet Woolworth zur Feier des Tages Aktionsartikel an.

Expansionsziel: 1000 Filialen

Mit der Eröffnung des 500. Kaufhauses habe Woolworth die Hälfte seines definierten Expansionszieles erreicht. Das Unternehmen möchte insgesamt 1.000 Geschäfte in Deutschland betreiben. Dafür zieht Woolworth nicht nur Innenstadtlagen und Großstädte, sondern auch kleinere und mittlere Städte sowie Stadtteilzentren in Betracht. Der Filialist hat sich zum Ziel gesetzt, Innenstädte zu beleben und den stationären Einzelhandel zu stärken.

Zudem schafft das Unternehmen Arbeitsplätze: Etwa zehn bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in dem neuen Geschäft in Wattenscheid beschäftigt werden. Derzeit werden noch Verkäuferinnen und Verkäufer in Teilzeit gesucht. Interessierte können sich unter www.woolworth.de informieren und bewerben.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid