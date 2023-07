Wilhelm-Leithe-Weg Süd: Erneute Bürgerbeteiligung läuft

Wattenscheid. Netzwerk für bürgernahe Stadtentwicklung kritisiert, dass Stadt Bochum nicht ausreichend informiert habe. Stellungnahmen möglich bis 11. August.

Das Netzwerk für bürgernahe Stadtentwicklung weist auf die erneute Offenlegung von Unterlagen im Bebauungsplanverfahren „Wilhelm-Leithe-Weg Süd“ hin. „Seit 11. Juli läuft nun schon eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bauvorhaben. Aber kaum einer weiß davon“, kritisiert Netzwerk-Sprecher Wolfgang Czapracki-Mohnhaupt. Stellungnahmen zu den in der Planauslage im Foyer des Technischen Rathauses (Zimmer 1.0.210) ausgelegten sowie online unter www.o-sp.de/bochum/plan?pid=61911 einsehbaren Planunterlagen können noch bis zum 11. August 2023 schriftlich, online oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Stellungnahmen noch bis 11. August möglich

Neben den während der ersten Offenlegung im Februar/März 2023 ausgelegten Unterlagen liegen außer einer aktualisierten Bebauungsplanbegründung, einem aktualisierten Umweltbericht und Stellungnahmen aus der ersten Auslegung erstmals ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag, eine Stellungnahme zur Verkehrsuntersuchung, ein Vorabergebnis Bergbau, eine Überflutungsprüfung sowie eine klimatische Stellungnahme aus.

Bekannt gemacht worden ist die Auslegung im Bochumer Amtsblatt vom 3. Juli 2023, Ausgabe 27, S. 1430-1434, www.bochum.de/Amtsblaetter-aus-dem-Jahre-2023/Amtsblatt-27-/-2023-vom-3.-Juli-2023. „Wer aber liest schon regelmäßig das Amtsblatt? Sonstige Bekanntmachungen gibt es nicht, auch keine Pressemitteilung der Stadt“, so Wolfgang Czapracki-Mohnhaupt. Die Bekanntgabe sei zudem in den am 22. Juni begonnenen Sommerferien erfolgt.

Kritik: Erneute Auslegung wenig bekannt

Das Netzwerk befürchtet deshalb, „dass die erneute Auslegung in Wattenscheid außer bei Mitgliedern der dortigen Bürgerinitiative ,Westenfelder Felder’ wenig bekannt ist. Nach dem Baugesetzbuch soll aber jede/r - nicht nur die in Bürgerinitiativen Aktiven - die Möglichkeit haben, zu den ausgelegten Unterlagen Stellung zu nehmen. Wer über seine Beteiligungsmöglichkeit aber nicht informiert ist, kann sich auch nicht beteiligen“.

Und Czapracki-Mohnhaupt sagt: „Die am 11. August 2023 endende Frist zur Stellungnahme fällt selbst auch noch fast vollständig in die bis zum 4. August laufenden Sommerferien. Wer erst zum Ferienende zurückkehrt, hat also nur noch eine Woche, um sich durch die umfangreichen Unterlagen zu kämpfen und Einwendungen zu erheben – vorausgesetzt, er kennt überhaupt seine Beteiligungsmöglichkeit.“

Stellungnahmen und Austausch wichtig

Um einer breiteren Öffentlichkeit doch noch die Beteiligung zu ermöglichen, regt das Netzwerk an, „nach Abschluss der laufenden Offenlegung mit ausreichender Vorlaufzeit in Wattenscheid zu einer Bürgerversammlung zu laden, in der dann insbesondere zu den jetzt erstmals ausgelegten Unterlagen Stellung genommen und ein Austausch erfolgen kann“.

Eine solche Bürgerversammlung sehe das Baugesetzbuch zwar nicht vor, schließe sie aber auch nicht aus. „Zusätzliche Beteiligung ist immer zulässig, sie muss nur gewollt sein. Bei Bauleitplanung sollte es der Verwaltung nicht allein darum gehen, den Plan letztendlich gerichtsfest zu machen. Bebauungspläne sollten auch Akzeptanz finden. Die Verwaltung täte deshalb gut daran, mit zusätzlicher Bürgerbeteiligung um Akzeptanz für das Bauvorhaben zu werben.“

