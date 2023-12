An der einstigen Wildwuchs-Ecke an der Emilstraße in Bochum-Höntrop entsteht derzeit ein Minipark.

Bochum-Höntrop Früher nur Wildwuchs, bald grüne Oase: So gestaltet die Stadt Bochum die einst zugewucherte Fläche in der Emilstraße in Höntrop um.

Was passiert denn hier, fragen sich viele Anwohner? Das Gelände am Knick Emilstraße in Bochum-Höntrop wird seit kurzem umgepflügt. Aus der früher von Brombeersträuchern zugewucherten Ecke entsteht nun ein kleines Naturparadies: Hier baut die Stadt Bochum einen „Pocketpark“. Die Fläche liegt an der Emilstraße zwischen Haus Nr. 26a und 30.

Abschluss der Bauarbeiten in Bochum-Höntrop ist Frühjahr 2024

„Die Herstellungskosten betragen ca. 40.000 Euro. Der Abschluss der Bauarbeiten ist im kommenden Frühjahr geplant“, erklärt Bochums Stadtsprecherin Kirsten Ilk.

„Ein alter Schadfleck wird endlich zu einem schönen Kleinpark“, freut sich Anwohner Andreas Sackers. Aufenthaltsqualität für Anwohner sowie naturnahe Gestaltung mit heimischen Gehölzen und Blühstauden - das soll dieser rund 340 qm große Pocketpark bieten.

Es gibt aber auch kritische Stimmen zum Pocketpark Emilstraße

Anwohnerin Ursel Hermbusche sieht das aber anders. Sie sorgt sich aber über problematische Gruppen, die sich dann hier in geselliger Runde, geschützt hinter hohem Grün, niederlassen könnten und diesen Minipark für ihre Zwecke missbrauchen. Und sie sorgt sich, dass bei mangelnder Pflege alles wieder wie zuvor schnell zuwuchert, auch die Gehwege. „Eine übersichtliche, flach gehaltene Grünfläche wäre doch hier viel sinnvoller. Grundsätzlich ist ja der Gedanke gut, diesen Bereich schöner zu gestalten, aber ich habe bei dieser Planung ein ungutes Gefühl.“ Sie hatte dazu am 24. Juli einen entsprechenden Brief an die Stadt Bochum geschickt - bisher ohne Antwort.

Diverse Schachtbauwerke auf der Fläche Emilstraße

Auf der Fläche befinden sich diverse Schachtbauwerke, z.B. die Verrohrung des benachbarten Ahbachs. Durch die Schächte, die regelmäßig gewartet werden müssen, bietet sich laut Stadt Bochum die „Fläche ideal für die Nutzung als Pocketpark an. Es wird hierdurch möglich, sie aufzuwerten und sinnvolle bzw. notwendige Nutzungen zu kombinieren“.

Neue Bepflanzungen sollen das Grundstück eingrenzen. Im Norden wie auch Osten wird mit höheren und niedrigen Gehölzen ein Sichtschutz für die Anwohner erzeugt. Zur Straße im Süden wie auch Westen wird die Fläche mit einer Hecke eingegrenzt. Dadurch soll laut Stadt nicht nur die Aufenthaltsqualität erhöht, „sondern gleichzeitig die Einsehbarkeit sowie das Sicherheitsgefühl verbessert werden“, so die Planung, bereits im September ein Thema in der Bezirksvertretung.

Stadt plant Hochbeet, Hecken und üppige Bepflanzungen

Nördlich der Sitzfläche ist ein Hochbeet geplant, das den Nutzern zur Verfügung gestellt wird: Man kann eigene Kräuter und Stauden anpflanzen. Sollte das Interesse dafür in den nächsten Jahren zurückgehen, sei mit wenig Aufwand eine Nachpflanzung von flächendeckenden Stauden möglich.

Eine Bewegungsfläche und die abgegrenzte Sitzecke sind als zentrale Elemente vorgesehen. Die Bewegungsfläche wird aus Erde und Baumstämmen in einer Topografie modelliert. Die Sitzecke erhält eine Picknick-Garnitur, umgeben von Stauden und Hochbeet. Eine zusätzliche Bank und weitere Staudenbeete, in den Randbereichen, sind zudem vorgesehen. Eine vorgelagerte Wiese soll einen „Auftakt“ zum Pocketpark mit Bezug zur Bebauung durch das angrenzende Trafo-Häuschen bilden. Die Zufahrtswege für die Unterhaltung der Entwässerung und Trafo-Station seien gewährleistet.

Auch Insektenhotel und Meisenkasten in der Emilstraße Bochum

Neben einem Insektenhotel wird dort auch ein Meisenkasten installiert. „Jung und Alt kann beim Verweilen auf der Fläche das Naturerleben nähergebracht werden“, so die Stadt. Für die Unterhaltung fallen Pflegekosten von 5000 Euro jährlich an. Elemente mit einem höheren Pflegeanspruch, wie z.B. Staudenflächen und Hecken, werden bis Ende 2026 durch den Technischen Betrieb betreut. Die Ausbildung Grün des Technischen Betriebes sorgt für die Umgestaltung, das Umwelt- und Grünflächenamt Bochum führt Regie. Geplante Fertigstellung ist im Sommer 2024.

Stadt Bochum hat Bürger beteiligt

Im Vorfeld gab es auch eine Bürgerbeteiligung, in der Vorschläge gesammelt wurden. Die Stadt Bochum hat zudem die Anwohner mit einer Postwurfsendung informiert. Es gab viele Vorschläge und Anregungen. Auf Grundlage der „regen Antworten, die die Verwaltung auf verschiedenen Wegen erreicht haben, wurde eine realitätsnahe Planung erstellt“, so die Stadt Bochum. Für die Unterhaltung fallen Pflegekosten von rund 5000 Euro jährlich an.

