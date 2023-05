Wieder Diebe in Bauern-Laden: Erdbeeren und Erdbeersecco weg

Wattenscheid. Erneut haben Diebe im Selbstbedienungs-Hofladen in Wattenscheid zugeschlagen. Warum die neue Videoüberwachung vorerst nur wenig bringt.

Erneut haben Diebe im SB-Hofladen von Bauer Appelbaum in Sevinghausen zugeschlagen: Am Abend des 1. Mai – so zeigt es die neu installierte Videoüberwachung – hätten zwei Männer den öffentlich zugänglichen Selbstbedienungsladen betreten und reichlich zugegriffen. „Mehrere Kilogramm Erdbeeren, Erdbeersecco (Prosecco mit Erdbeeren), Honig und mehrere Säcke Kartoffeln haben die eingesteckt“, sagt Landwirt Patrick Appelbaum. Warenwert: etwa 80 Euro.

Die Selbstbedienungsladen gibt es seit knapp einem Monat, an Gründonnerstag war offizielle Eröffnung. Täglich von 6 bis 21 Uhr gibt es in einer Holzhütte verschiedene regionale Produkte. Reingehen, aussuchen, bezahlen – bar oder oder per Paypal. Das Prinzip: simpel. Das Konzept: Vertrauen.

Doch dieses wurde schon direkt nach dem Start enttäuscht. Bereits in den ersten drei Tagen habe zwei Mal Geld in der Kasse gefehlt. Knapp 20 Euro seien es jeweils gewesen. „Bisher war der Schaden überschaubar, das jetzt ist aber eine andere Nummer“, sagt Patrick Appelbaum.

Der Landwirt hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach den ersten Diebstählen hatte er eine Videoüberwachung angebracht. Die hat auch die beiden Männer aufgezeichnet, die am Mai-Feiertag Erdbeeren und Co. gestohlen hatten.

Diebstahl in Hofladen – warum Bilder aus Überwachungskamera nicht verwendet werden

Aber: „Die Bilder aus der Überwachungskamera darf die Polizei so erstmal gar nicht verwenden, dabei ist die Qualität super“, zeigt sich Patrick Appelbaum verärgert. Der Grund: Erst muss ein Richter freigeben, dass die Fotos veröffentlicht werden. Vorher müssen Behörden versuchen, den Fall mit anderen Mitteln aufzuklären. Bei einem Tötungsdelikt kann eine Fahndung nach wenigen Stunden schon öffentlich sein, manchmal dauere es Monate. Darüber zeigt sich Patrick Appelbaum verärgert: „Da wiegt das Recht auf Datenschutz wohl höher als mein Recht, die Diebe zu finden.“

Und wie geht es nun weiter? Patrick Appelbaum will weiter „an das Gute“ glauben und seinen SB-Hofladen weiter betreiben. „Die Erdbeersaison ziehe ich auf jeden Fall noch durch. Es nützt ja nichts.“

SB-Hofladen: In den Höfen 4, am Wanderweg (hinter dem Heimatmuseum Helfs Hof). Die Öffnungszeiten sind täglich auch feiertags in der Zeit von 6 bis um 21 Uhr. Die Zufahrt bzw. der Zugang erfolgt über Berliner Straße / Burgstraße / Helfstraße / In den Höfen oder über Wattenscheider Hellweg / Sevinghauser Weg / In den Höfen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid