Wer kennt diese Männer? Fahndung nach Diebstahl in Bochum

Bochum-Wattenscheid. Ladendiebe haben in einer Drogerie in Bochum-Wattenscheid Rasierklingen gestohlen. Mit Bildern einer Überwachungskamera wird nach ihnen gesucht.

Die Tat liegt schon fast ein Dreivierteljahr zurück – weil die Ermittlungen nach einem Ladendiebstahl in Bochum-Wattenscheid aber bislang nicht zu den gesuchten Tätern geführt haben, fahndet die Polizei jetzt mit Fotos: Zwei Männer sollen am 17. Dezember 2022 in einem Drogeriemarkt an der Oststraße in der Wattenscheider City „eine größere Anzahl an Rasierklingen“ gestohlen haben. Wie hoch genau der dadurch entstandene Schaden ist, teilt die Polizei Bochum nicht mit. Nur so viel: Er liege im „höheren dreistelligen Bereich“.

Ein Richter hat jetzt Aufnahmen aus einer Überwachungskamera für die Fahndung nach den mutmaßlichen Ladendieben freigegeben. „Wer kennt diese Männer?“, fragen die Ermittler. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0234/909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Fahndung nach zwei Männern: Das sind die Fotos der Gesuchten

Diesen Mann sucht die Polizei. Er soll mit einem Komplizen Rasierklingen aus einem Drogeriemarkt an der Oststraße gestohlen haben. Foto: Polizei Bochum / Handout

Der zweite Gesuchte: Auch nach diesem Mann fahndet die Polizei mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera. Foto: Polizei Bochum / Handout

