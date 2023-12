Weihnachtsmarkt im Beckmannshof - die schönsten Bilder

Wattenscheid. Drei Tage Weihnachtsmarkt im Hotel-Restaurant Beckmannshof in Wattenscheid - hier viele Fotos. Auch am Sonntag ist noch geöffnet.

Viel Programm beim 10. Weihnachtsmarkt im Beckmannshof, Berliner Straße 39 in Bochum-Wattenscheid: Ausstellungen, Musik, Essen und Getränke. Am heutigen Sonntag, 10. Dezember, ist letzter Tag von 12 bis 18 Uhr.



WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.