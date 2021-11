Bochum: Lions-Weihnachtskonzert hilft Wattenscheider Schulen

Freuen sich auf die „13“: André Gebauer (l.) und Rolf Schüth vom Lions-Club stellen in Bochum-Wattenscheid das Konzert-Programm vor.

Wattenscheid. Der Lions-Club Wattenscheid lädt wieder zum traditionellen Konzert in die Propsteikirche St. Gertrud ein. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag.

Die 13 soll Glück bringen: Nachdem der Lions-Club Wattenscheid das runde Dutzend Weihnachtskonzerte in der Propsteikirche St. Gertrud erfolgreich durchgeführt hat, stand das traditionelle Treffen im letzten Jahr unter dem ungünstigen „Corona-Stern“: Ausgefallen. Das 13. soll nun nachgeholt werden, wenn auch unter veränderten Bedingungen.

Rolf Schüth hat inzwischen turnusgemäß die Leitung des Wattenscheider Hilfswerks an André Gebauer übergeben. Auch die Tradition, dass der Erlös aus dem Konzert an die Wattenscheider Schulen geht, soll bleiben. Die Fördervereine der Gertrudisschule, der Grundschule Günnigfeld und der Regenbogenschule Preins Feld können sich wieder über jeweils rund 3000 Euro für ihre Ausstattung freuen.

3 G-Regel in der Kirche in Bochum-Wattenscheid

Das Konzert beginnt am Sonntag, 19. Dezember, um 15 Uhr in der Wattenscheider Propsteikirche, Auf der Kirchenburg. Der Eintritt kostet 20 Euro. Die Einhaltung der 3 G-Regel wird kontrolliert, außerdem können nur 250 statt der sonst 500 Gäste in den Kirchenbänken auf Abstand Platz nehmen. Zusätzliche Stühle wird es nicht geben.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 15. November, im Derpart-Reisebüro, August-Bebel-Platz 2c. Mitwirken werden die Sopranistin Christiane Linke, die Mezzosopranistin Laura Violetta, Tenor und Moderator Stefan Lex, Violinistin Freya Deiting, Violon-Cellistin Alexandra Althoff, Trompeter Rainer Scheibe, die Pianisten Sigrid Althoff und der Wattenscheider Kantor August Heinrich Köster an der Orgel.

Die Förderung der Wattenscheider Schulen nimmt der Lions-Club sehr ernst. Rolf Schüth freut sich daher besonders, dass auch die Sponsoren und Unterstützer der Aktion, die immerhin seit dem Jahr 2000 läuft, auch über die schwierige Corona-Zwangspause dabei geblieben sind. Auch im Bildungsprogramm ist der Club nicht untätig, für den 14. Januar konnte etwa Norbert Lammert als Redner gewonnen werden.

