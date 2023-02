Wattenscheids Karnevalisten setzen beim Biwak zum Spurt an

Funkenmariechen Fabienne unterstrich beim Karnevalsbiwak in Bochum-Wattenscheid, dass die Aktiven in der langen Pause am Ball geblieben sind.

Wattenscheid. Nach der Corona-Zwangspause genießt die große Wattenscheider Karnevals-Familie das Wiedersehen beim Biwak. Der Alte Markt ist endlich wieder voll.

Nicht einmal grauen Himmel mussten die Wattenscheider Karnevalisten diesmal ertragen, nicht einen Regentropfen. Die sicherlich ungewöhnlichste Karnevalssession in der Geschichte ist doch noch in die Spur gekommen und beim großen Biwak auf dem Alten Markt endgültig auf der Zielgeraden. Jetzt kann der große Umzug am Sonntag, 19. Februar, kommen. Auch für die Veranstaltungen im Saal gibt es noch einige wenige Restkarten.

Dieses Stadtprinzenpaar schreibt Geschichte

Prinz Bodo I. (Neumann) bewahrte zufrieden Würde und Gelassenheit. „Wir haben ja doch noch eine schöne Zeit bekommen.“ Denn immerhin fiel der 2020 praktisch startbereite Umzug buchstäblich ins Wasser, heftige Böen und Dauerregen trieben die Karnevalisten in ihre Wagenhallen zurück. Und kurz darauf griff Corona um sich und machte über die nun vergangenen drei Jahre auch einen Wattenscheider Karneval im gewohnten Rahmen praktisch unmöglich.

Prinz Bodo I. und Prinzessin Alexandra I. genossen bereits den kleinen Marsch vom Rathaus zum Biwak am Alten Markt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

So verlängerte das Stadtprinzenpaar seine Amtszeit, auch erkennbar an der „zweiten Ausgabe“ des Prinzenordens mit Zusatz „2023“. Wofür das Paar selbst Hand und Kombizange anlegte.

Viel Betrieb mit Delegationen der Nachbarn

„Wie Bolle“ freute sich nun Prinzessin Alexandra I. (Hegenberg) bei der Begrüßung von der Bühne auf dem Alten Markt, „Denn nach der langen Zeit haben wir uns einen wunderschönen Tag wirklich verdient.“ Mit einem kleinen Umzug war der Großteil der Aktiven vom Rathaus hierher gezogen, begleitet zu Anfang und Ende von den Spielmannszügen „Herne 08“ und „Glückauf“ der Freiwilligen Feuerwehr aus Essen.

Auf dem Platz wurde es dann umgehend voll mit gespannten Besuchern, zumindest mit Wattenscheider Schals in Rot und Weiß angetan, dazu Delegationen der Clubs aus der Hellwegstadt und der befreundeten Vereine, etwa aus Hattingen-Holthausen, von der Herner KG und aus Herten-Langenbochum.

Kükengarde, Jugendgarde und Showgarde der Kolpingspielschar warteten ungeduldig auf den Auftritt beim Biwak. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Moderator Thorben Drolshagen von der Höntroper Rasselbande konnte neben der Klasse der einzelnen Clubs auch die schiere Masse darstellen. Er rief die Clubs nach Himmelsrichtungen sortiert auf die Bühne, etwa die Kolpingspielschar Höntrop mit Küken-, Jugend- und großer Showgarde mit der Rasselbande, die KG Blau-Weiss Günnigfeld mit den „Letzten Watermännern“. Die Gänsereiter aus Höntrop wie aus Sevinghausen teilten sich wieder einmal einmütig den Platz.

Doris und Horst Pipper genossen mit den zahlreichen Besuchern das Biwak auf dem Alten Markt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Sie werden auch gemeinschaftlich den Zug am Rosenmontag durch den Stadtteil stemmen, sobald der neue König im Südpark feststeht. Auch hier ging es für Lothar I. und Hoheit Anja I. in die Verlängerung. Die Sevinghäuser Blaukittel verzichten in diesem Jahr (noch) auf ein neues Gänsereiten, laden aber zum Wagenbauabschluss, dem traditionellen Frühschoppen am Rosenmontag und zum Wurstsammeln am Veilchendienstag ebenso ein wie die Höntroper Nachbarn.

Nächste Station ist der große Umzug

Die Gruppe „Herzblut“, diesmal sogar fünfköpfig, brachte mit einem Medley aus Wattenscheider und Kölner Karnevalshits die Menge zum Schunkeln und Klatschen, bevor „De Drömmelköppe“ die Bühne übernahmen und die Stimmung beim gut dreistündigen Programm nicht abreißen ließen.

