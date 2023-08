Wattenscheider Weinfest verspricht drei Tage viel Stimmung

Bochum-Wattenscheid. Vom 15. bis 17. September gibt es wieder viel Programm auf dem Alten Markt beim Wattenscheider Weinfest. Erneut großes Feuerwerk geplant.

Erneut viel Stimmung verspricht die Wattenscheider Werbegemeinschaft beim traditionsreichen WAT-Weinfest vom 15. bis 17. September auf dem Alten Markt.

Unterhaltung beim Weinfest Wattenscheid

„Winzer, die auch in diesem Jahr zahlreich vertreten sind, bringen direkt aus den jeweiligen Anbaugebieten edle Tropfen mit“, so Sabine Theis, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Wattenscheid. „Natürlich gibt es auch frisch gezapftes Bier, Cocktails und alkoholfreie Getränke.“

Für gute Stimmung soll ein unterhaltsames Bühnenprogramm sorgen, „das mit Schlagern, traditioneller Musik, Pop, Jazz und Rock zum Schunkeln, Tanzen und Feiern einlädt“. Damit die Besucher von allen Seiten das Bühnenprogramm mitverfolgen können, wird wieder eine große LED-Wand aufgebaut.

Großes Feuerwerk am Samstag in Wattenscheid

Für den 17. September sei zudem ein verkaufsoffener Sonntag vorgesehen, „wir bitten alle Geschäfte mitzumachen“, so Sabine Theis. „Drei Tage stimmungsvolles Musikprogramm sorgen für beste Unterhaltung auf dem Alten Markt. Viele unterschiedliche Weinsorten und diverse Gastronomiestände stehen bereit“, betont die Werbegemeinschaft. Die Weinfeste waren in den Vorjahren immer ein Besuchermagnet und haben für einen vollen Alten Markt in der Wattenscheider City gesorgt.

Auch Live-Musik beim Weinfest Wattenscheid

Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen, um die 37. Auflage in der Wattenscheider City wie immer vor großer Kulisse ablaufen lassen zu können – und das mit einem attraktiven Bühnen- und Feuerwerksprogramm, was möglichst viele Besucher in die Innenstadt locken soll. Vor allem auch das große Feuerwerk am Samstagabend, für das Mano Oliverie vom Beirat der Werbegemeinschaft seit Jahren alle Hebel in Bewegung setzt, um hier so etwas bieten zu können. Denn diese Show lässt das WAT-Weinfest jedes Mal zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

