Wattenscheider Weinfest bietet Musik und großes Feuerwerk

Bochum-Wattenscheid. Dieses Feuerwerk hat es in sich: Zum Wattenscheider Weinfest gibt es einmal im Jahr eines der größten Lichtspektakel in ganz Bochum.

Drei Tage lang reichlich Programm: Das Wattenscheider Weinfest soll wieder zahlreiche Besucher in die Wattenscheider Innenstadt locken. Nicht nur mit dem großen Feuerwerk. Die Werbegemeinschaft Wattenscheid als Veranstalter bietet den Gästen des Wattenscheider Weinfestes eine Kombination aus Musik, Gemütlichkeit und Unterhaltung. Vom 15. bis zum 17. September soll es rundgehen in der City.

Buntes Bühnenprogramm beim Weinfest Wattenscheid

Der Höhepunkt: das große Feuerwerk am Samstagabend. Und um das zu finanzieren, hat Mano Oliveri vom Beirat der Werbegemeinschaft wie schon in den Vorjahren alle Register gezogen und Sponsoren dafür gefunden: Rund 30 Firmen tragen finanziell dazu bei, das große Feuerwerk zu stemmen - auch viele auswärtige Gäste kommen vor allem wegen des Feuerwerks nach Wattenscheid. Es wird wie immer vom Dach des Gertrudiscenters gezündet, damit alle Besucher einen guten Blick darauf haben.

Auf dem Alten Markt in Bochum-Wattenscheid wird zum Weinfest immer ein großes Feuerwerk gezündet. Foto: Otto / FFS Archiv

Für die Winzer-Weine sorgen weiterhin Anbieter vor allem aus der Moselregion, aber auch aus Österreich. Es gibt beim Weinfest wie immer auch Bierstände auf dem Alten Markt. „Das Bühnenprogramm soll ebenfalls zur Unterhaltung beitragen - es reicht von Schlagern über traditionelle Musik bis Pop, Jazz und Rock“, erklärt Sabine Theis, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Wattenscheid.

Das Programm richtet sich auch an Familien - ein Kinderkarussell gehört ebenfalls dazu. Der finanzielle Aufwand für das Weinfest ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liege bei rund rund 70.000 bis 80.00 Euro, so Sabine Theis. Die Finanzierung erfolge über die Standmieten sowie über die Sponsoren, dazu gehört auch die Sparkasse Bochum sowie die Bezirksvertretung Wattenscheid mit Zuschüssen für das alljährliche Event.

Weinfest Wattenscheid: von Jazz bis Rock

Zum Auftakt am Freitag steht die „You Who Music Show“ von 18.45 bis 22 Uhr auf dem Programm mit Rockklassikern und Partymusik aus vier Jahrzehnten. Das Programm am Samstag: Dancing Kids (13-13.45 Uhr) des Tanzstudios Gretzki;, Shantys und Seemannslieder 14 bis 15 Uhr; Popsongs, Oldies, Chorgesang von 15.30 bis 16.45 Uhr; „Singing Sound“ aus Wattenscheid steht von 16.45 bis 17 Uhr auf der Bühne.

Viele Besucher soll auch das kommende Wattenscheider Weinfest auf dem Alten Markt anlocken. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Feuerwerk und Live-Musik in Wattenscheid

Party-Schlager bietet von 17 bis 18 Uhr Playa Rouge; die Formation präsentiert in ihrer neuen Bühnen-Show Hits mit deutschen und englischen Coversongs der 70er und 80er Jahre. Dance- und Charthits mit der „Line Out Band“ folgen von 19 bis 22 Uhr – die Gruppe aus dem Ruhrgebiet mit den Wattenscheidern Tibor Bali und Ingo Pelka freuen sich auf das „Heimspiel“ beim Weinfest; die Musiker präsentieren Rock-, Pop- und Partymusik aus den 80er und 90er Jahren. Krönender Abschluss am Samstag ist dann das Höhenfeuerwerk von 22 bis um 22.15 Uhr.

Der Sonntag bietet musikalisch Jazz mit Little Johns Jazz Band (13 bis 14.30 Uhr sowie 14.30 bis 15.30 Uhr), kubanische Rhythmen von 15 bis 17 Uhr durch „Los Soñadores“ aus Castrop-Rauxel; von 17.30 bis 20.30 Uhr steht anschließend die Band „Cover Company“ auf der Bühne auf dem Alten Markt. Die Geschäfte in der Wattenscheider Innenstadt haben beim verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 bis um 18 Uhr geöffnet.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid