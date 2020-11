Wattenscheider treffen auf die Spuren der Heiligen Gertrud

Wattenscheid. Auch an der Ostsee taucht der Name der Wattenscheider Patronin St. Gertrud auf. Das fand jetzt das Ehepaar Albers bei einer Kulturreise heraus.

So kann eine Reise eine unerwartete Wende nehmen: Ein Ehepaar aus Wattenscheid wollte die Werke von Ernst Barlach kennenlernen und traf dabei auf eine Menge von Verweisen auf die Wattenscheider Schutzpatronin St. Gertrud von Nivelles.

Gabriele und Bernd Albers vom Wattenscheider Komitee St. Gertrud von Brabant besuchten an der Mecklenburgischen Küste die Barlachstadt Güstrow. Ernst Barlach hätte in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag gehabt und lebte und wirkte lange in Güstrow. Es sind vor allem seine plastischen Arbeiten, die ihn zu einem der bedeutendsten Bildhauer der Moderne machen. Ausstellungen in Güstrow, Wismar und Dresden (Albertinum) gehen auf sein Wirken als Bildhauer, Grafiker, Zeichner und Schriftsteller ein. Die WAZ hatte am 31. Oktober unter der Überschrift „Kulturreise auf Barlachs Spuren“ darauf hingewiesen.

Barlachs Bronzengel schwebt schief

Eines seiner bekanntesten Werke ist der überlebensgroße Bronze-Engel „Der Schwebende“ von 1927. Barlach sagt hierzu: „Mein Bronze-Engel hängt unter dem Domgewölbe und tut es so bewegungslos, als täte er’s schon hundert Jahre.“ Von dem noch vorhandenen Abdruck wurde der jetzige Engel neugeformt. Ein weiteres Zitat hat seine Aktualität nicht verloren: „ Die ganze Welt ist in schiefer Position, das Ausbalancieren darf aber nicht aufgegeben werden .“

In der Residenzstadt in Mecklenburg-Vorpommern fanden die Wattenscheider Kultur-Reisenden zahlreiche Verweise auf die Patronin der Alten Freiheit. Foto: Red / WAZ

Bernd Albers erzählt begeistert: „Das erste Barlach-Museum weltweit ist in einem der ältesten Gebäude der Stadt untergebracht, der gotischen Gertrudenkapelle, errichtet zu Ehren der Heiligen Gertrud, unserer Schutzheiligen .“

Bei der Stadtführung durch Güstrow ist den Wattenscheidern mehrfach der Name der Heiligen Gertrud zu Ohren gekommen.

„Ganz in der Nähe der Gertrudenkapelle haben wird die Gertrudenstraße gefunden “, schildert das Paar, „es gibt einen Gertrudenplatz, ein Gertrudenlädchen und ein Wohnheim mit Gertruds Namen“. Im Flügelaltar des Doms ist Gertrud als Figur mit der Kirche in der Hand zu sehen. In einem Buch von Gisela Scheithauer mit dem Titel „Steine von St. Gertruden“ wird über das Leben der Heiligen berichtet.

64 Jahre Freundschaft mit Nivelles

Aktuelle Medien und im Gegenzug umfangreiches Material über das Leben der Heiligen Gertrud und die Geschichte der 64-jährigen Verbindung mit den belgischen Freunden aus Nivelles, der Geburtsstadt der Heiligen Gertrud, sind bereits seitdem in beide Richtungen geschickt worden .

Mehr auf www.Ernst-Barlach-Stiftung.de oder info@barlach-museen.de, wer Infos, Flyer, Bilder und Bücher einsehen will, oder das Rezept für die Mehlmaus haben möchte, melde sich unter Tel. 02327/ 533 67 bei Bernd Albers.