Wattenscheider Stadtfest „606“: Der Drei-Tage-Spaß ist teuer

Bochum-Wattenscheid. Die Werbegemeinschaft Wattenscheid stemmt das Stadtfest „WAT 606“ trotz Kostensteigerung. Drei Tage lang viel Programm in der City.

„Neuer Sommer - neues Stadtfest“ lockt gleich der erste Programmpunkt beim Stadtfest „WAT 606“ von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, auf dem Alten Markt. Die Party-Fraktion Wattenscheid legt dann ab 18.45 Uhr mit „Back to the 90s featuring all time Dance Classics“ zu Beginn erneut mächtig los. Die Werbegemeinschaft Wattenscheid als Veranstalter ist sicher, damit schon gleich eine große Fangemeinde auf die Beine zu bringen.

WAT 606: Viel Programm in Wattenscheid-City

Die Vorsitzende der Gemeinschaft, Sabine Theis, stellt dem Programm aber erst einmal den Dank an die Sponsoren wie die Bezirksvertretung, die Sparkasse und die Stadtwerke voraus. „Ohne diese Unterstützung würde die Werbegemeinschaft das nicht stemmen können. Der Aufwand liegt inzwischen bei 55.000 bis 60.000 Euro, das ist schon üppig. Wir freuen uns daher über jedes neue Mitglied und weitere Sponsoren.“

Die Kosten für Veranstaltungen sind in Bochum deutlich gestiegen

Denn die Kosten für Bühne mit Aufbau, Künstler, Sanitätsdienst und Sicherheitspersonal sowie Handwerker seien immens gestiegen. „Der Aufwand ist deutlich größer als vor der Corona-Pandemie“, musste die Werbegemeinschaft feststellen.

„Das Programm für WAT 606 steht“, freut sich die Werbegemeinschaft Wattenscheid, hier (v.l.) Vorsitzende Sabine Theis, die Stellvertreter Michael Kranz-Wayllant und Joachim Heitkemper sowie Kassenwart Galip Yildiz. Foto: Uli Kolmann / WAZ

„Erst einmal hoffen wir, mit dem Wetter mehr Glück zu haben als beim letzten Weinfest“, meint Theis, „und trotz der großen Konkurrenz durch unzählige Veranstaltungen in der Nähe so kurz vor den Sommerferien können wir sagen, dass ein vielseitiges und umfangreiches Programm wirklich steht.“

Party und Parken zu „WAT 606“ Ganz tief im Plattenschrank gräbt die Kult-Disco Heaven am August-Bebel-Platz: Am Samstag, 17. Juni, öffnen sich die Türen zum „Frühstart“ um 21 Uhr zur eigenen „Stadtfest-Party“. Dann heißt es „Schlager Move meets Disco Fever“. Der Sonntag, 18. Juni, ist aus Anlass von „WAT 606“ in Wattenscheid-Mitte auch wieder verkaufsoffen. Teilnehmen dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Sonderöffnungszeiten offeriert auch das Parkhaus am Alten Markt zum Stadtfest am Auftakt-Freitag von 7 bis 0 Uhr, Samstag von 8 bis 0 Uhr und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Infos unter www.parken-in-bochum.de.

Nicht stehen werden dagegen erneut die Pagodenzelte zur Präsentation der Vereine, Initiativen und Dienstleister in der Fußgängerzone. „Die waren praktisch alle schon ausgeliehen, und wir wollten sie dann doch nicht für viel Geld von weiter weg ordern“, begründet sie. Die Stände werden also von den Gruppen selbst aufgebaut, „wir hatten allerdings auch ein deutlich geringeres Echo, bei vielen Initiativen fehlt offenbar das Personal, um die Info-Stände zu besetzen“.

Gut bestückte Speise- und Getränkekarte bei WAT 606

Sabine Theis freut sich über eine Neuerung zu „WAT 606“: „Die Gastronomiestände dürfen offiziell bis 23 Uhr verkaufen und ausschenken, auch können die Besucher danach noch in Ruhe zu Ende essen und austrinken“, ist sie froh.

Die Event-Gastonomie biete für das Stadtfest an allen drei Tagen neben bewährten Speisen- und Getränkeständen auch zwei neue Betreiber. Die „WAT 606“-Karte bietet unter anderem Flammkuchen, Pizza und Antipasti, Thiers Stadionwürstchen und Pommes, dazu Weine, Cocktails und Longdrinks, Obstbrände aus der Region, Bier und Alkoholfreies sowie Süßes.

Live-Musik auf der Bühne bei WAT 606

Besonders freuen dürfen Besucher sich auf die Beteiligung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die am Samstag ab 13 Uhr auf der Bühne am Markt das Musikprogramm bestreiten, neu ist auch die Rockabilly Show von „The Biggs B Sonic“ am Sonntag ab 18 Uhr.

Einen Tag der offenen Tür bieten außerdem das Stadtteilbüro Soziale Stadt an der Westenfelder Straße 1 am Samstag ab 11 Uhr und der Dienstleister HIN „Hilfe in Notfällen“ gleich nebenan und zur selben Zeit an.

An alle Besucher appellieren Werbegemeinschaft, Vereine und das Ordnungspersonal, keine Gläser und Flaschen mit auf das Fest zu bringen, um Scherben und damit Schnittverletzungen zu vermeiden. Die Party-Fraktion schickt hinterher: „Damit der Eintritt frei und der Zugang kostenlos bleiben kann, und das auch in Zukunft, lasst bitte Glasbehälter zu Hause!“. https://www.wg-wat.de/sommerfest

