Wattenscheider Schule bekommt ihr technisches Gütesiegel

Die technische Ausstattung der Räume in der Märkischen Schule in Bochum-Wattenscheid wird kontinuierlich überarbeitet und ergänzt.

Wattenscheid. Das Märkische Gymnasium in Bochum wird erneut als MINT-freundliche und digitale Schule ausgezeichnet. Die Technik wird hier ständig ergänzt.

Die Auszeichnung MINT-freundliche Schule und Digitale Schule hat sich als Gütesiegel für den Unterricht in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik etabliert. Erneut hat die Märkische Schule diese Auszeichnung bekommen und sieht das als Beleg für die Unterrichtsqualität und den Einsatz in der digitalen Transformation.

Das Märkische Gymnasium hat in den letzten zwei Jahren in fast jedem Unterrichtsraum eine leistungsstarke WLAN-Verbindung ausgebaut und die Ausstattung zur Unterstützung des mobilen Lernens für die Schülerinnen und Schüler erweitert.

Mit allen Geräten kann im abgesicherten Netz in der ganzen Schule frei gearbeitet werden. Zur Präsentation stehen Beamer-Wagen mit Apple-TVs und Soundsystemen zur Verfügung, der Neubau soll mit interaktiven Tafelsystemen aufgerüstet werden.

Die konstruktive Auseinandersetzung mit digitalen Medien ist ein Gebot des zeitgemäßen Lernens an der Märkischen Schule. Foto: Märkische Schule / WAZ

iPad-Koffer mit je 30 Geräten können die Lehrkräfte für ihre Lerngruppen online über unsere Lernplattform buchen. Das ermöglicht hohe Flexibilität unabhängig von der Verfügbarkeit eines festen PC-Raums.

Die Schule verfügt über drei klassische PC-Räume mit jeweils 30 PC. Einer ist den Informatik-Kursen vorbehalten, der andere kann von Klassen oder Kursen gebucht werden. Digitalisierung und Globalisierung verändern auch das Lernen in diesen sich wandelnden Gebieten. Laptops, Tablets und ähnliche Medien sind nicht mehr aus dem Klassenzimmer wegzudenken.

An der Märkischen Schule heißt Lernen in der digitalen Welt nicht, sich bloß über das Tablet, den Computer etc. auszutauschen und Dinge zu „teilen“, sondern Schülerinnen und Schüler optimal im konstruktiven Umgang mit digitalen Medien zu fördern.

Die Europäische Union hat eine Aufbauhilfe aufgelegt, mit der die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid 19-Pandemie in Europa abgefedert werden sollen. Im Rahmen dieser Initiative stellt das Land Nordrhein-Westfalen Mittel bereit, um Schulen digital auszustatten.

