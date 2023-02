Wattenscheider Schnäppchenjäger erobern die Alte Lohnhalle

Viel Andrang herrschte am Sonntag bei dem Flohmarkt in Bochum-Wattenscheid.

Wattenscheid. Die Neuauflage des Flohmarkts im Gründerzentrum in Wattenscheid zieht viele Aussteller und Besucher an. Gefragt ist vor allem Kinderkleidung.

Ein bisschen skeptisch schaut Marie schon zu, als sich eine Frau zu ihrer Kiste mit den Spielsachen bückt. Mama Carolin beruhigt ihre Siebenjährige: „Dafür darfst Du ja auch das Geld davon behalten.“ Nach drei Jahren Unterbrechung ist wieder Flohmarkt in der Alten Lohnhalle ausschließlich für private Aussteller, und wieder ist es voll.

Diesmal steuert das Team von Veranstalter Mathieu Knepper den Besucherstrom, außerdem fließt der in einer Richtung. Ein- und Ausgang sind getrennt. Aber schon eine halbe Stunde nach dem Start wächst so eine beträchtliche Schlange vor den Pforten. Immerhin gibt es auch draußen schon etwas zu sehen und zu stöbern, schließlich zeigt sich das Wetter von der Sonnenseite.

In Bochum-Wattenscheid sind Bücher und Kinderkleidung gesucht

Auch Kuscheltiere und weiteres Spielzeug wurden an den Ständen der Alten Lohnhalle angeboten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Neben den Spielsachen haben Carolin und Marie auch den Kleiderschrank durchforstet. „Das ist alles von einer Saison“, erklärt die Wattenscheiderin, „und was so vom letzten Flohmarkt übrig geblieben ist. Schließlich wächst sie schnell aus allem 'raus“. Entsprechend zielsicher suchen auch die Kundinnen in den Kinder-Jeans und T-Shirts.

„Wir haben gelernt“, unterstreicht Knepper mit Blick auf den Betrieb, „2020 haben wir das Interesse der Besucher unterschätzt und sind hier regelrecht überrannt worden. Und die Leute schätzen es, dass hier nur private Aussteller dabei sind, also echte Schätze aus dem Keller, keine Handy-Schalen oder so etwas.“

Die nächste Station im Kalender wird dann wohl zu Ostern die Eröffnung des Biergartens „Kumpeltreff“ am Fördergerüst der ehemaligen Zeche Holland bilden, „außer dann fällt Schnee“, sagt der Unternehmer. „Wir wollen da langsam eine zeitliche Routine reinbekommen.“ Gekoppelt werden soll der Biergarten-Start deshalb auch an den Blutspendetermin des DRK Wattenscheid am Ostermontag.

