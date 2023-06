Wattenscheider Kulturnacht wächst auch in der 14. Auflage

Bochum-Wattenscheid. Ein breitgefächertes Programm wartet an verschiedenen Schauplätzen zur Wattenscheider Kulturnacht am Freitag. Finale ist am Holland-Fördergerüst.

Da klingt eine gehörige Portion Stolz durch: 500 Neugierige schlenderten allein im vergangenen Jahr zwischen dem Alten Markt und dem Fördergerüst der ehemaligen Zeche Holland bei der Kulturnacht hin und her. Bochums Kulturdezernent lädt deshalb für Freitag, 2. Juni, ein: „15 Organisationen beteiligen sich an der 14. Wattenscheider Kulturnacht, und mit dem neuen, kreativen Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche wächst sie immer noch.“

Viel Programm bei Wattenscheider Kulturnacht

Gewachsen ist die Kulturnacht allein räumlich schon um den Schwerpunkt auf dem Holland-Gelände, die Eröffnung soll wie gewohnt an und in der Alten Kirche am Markt sein. Um 17.45 Uhr übernimmt das Bläserensemble „Frech wie Blech“ und übergibt um 18 Uhr an die Sopranistin Franziska Dannheim und die Pianistin Jeong-Min Kim, die in die Opernwelt des „Barbier von Sevilla“ entführen wollen.

Marion Drewski (Citymanagerin), Haiwa Khalil (Ronak e. V.), Nicole Kaczmarek (Heimat- und Bürgerverein e. V.), Hans-Peter Herzog (Bezirksbürgermeister), Lars Banhold (Leiter Stadtbücherei Wattenscheid), vorn Mustafa Calikoglu (Centrum Cultur) und Yan Ugodnikov (GEMI e.V.) laden zur 14. Wattenscheider Kulturnacht ein. Foto: Centrum Cultur

Um 17.45 Uhr ist Eröffnung vor der Alten Kirche mit dem Ensemble „Frech wie Blech“, von 18-18.45 Uhr Alte Kirche: Volker Wendland & Heinz Pape-Lenkeit: Gitarren-Gypsy-Jazz im Stile von Django Reinhardt (die ursprünglich geplante Oper entfällt), 19-19.45 Uhr Improtheater mit den „DelikatEssen“ im Gemeindezentrum Alte Kirche.

Kulturnacht: Mehrere Spielstätte in Wattenscheid

Pop und Rock starten um 18.30 Uhr unter dem Fördergerüst, in der Stadtbücherei im Gertrudis-Center liest Klaus Märkert um 19 Uhr aus „Vorm Auftauchen Luft holen“. Die Junge Chorgemeinschaft Wattenscheid singt um 19 Uhr in der Propsteikirche St. Gertrud.

Schlag auf Schlag werden insgesamt zwölf Programmpunkte geboten, bis um 21.15 Uhr das Finale auf dem Gelände an der Emil-Weitz-Straße zwischen dem Biergarten des „Kumpeltreffs“ und den Stahlstützen des Schachtgerüstes mit kurdischen Musik und Tanz ansteht.

Im Begleitprogramm gibt es Siebdruck auf Baumwolltaschen für Kinder und Jugendliche und insgesamt drei Führungen durch Unterstützung der Bezirksvertretung auf das markante Holland-Gerüst.

Details auf www.wattenscheider-kulturnacht.de

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid