Vielleicht ist das Datum ein wenig untergegangen, immerhin war es das Jahr, in dem sich die Beatles getrennt haben und Bundeskanzler Willy Brandt mit dem Kniefall in Warschau Geschichte schrieb. Arbeiter wurden den Angestellten gleichgestellt, und das Internationale Jahr der Bildung war es. Die Damen im in Wattenscheid-Höntrop jedenfalls fanden damals, gerade einmal fünf Jahre nach Gründung der Schrebergartenkolonie, In der Mecklenbecke, es wäre Zeit, eine eigene Frauenabteilung zu gründen. Elf Frauen taten sich am 7. März 1970 also zusammen.

Kleingartenverein in Wattenscheid-Höntrop hat eine eigene Damenabteilung – seit 50 Jahren

Eine starke Gruppe entwickelte sich, in Spitzenzeiten waren es 42 Mitglieder, heute sind es immer noch 20, die am Freitag, 7. März, ab 16 Uhr mit einem Kaffeetrinken ihr Jubiläum begehen wollen. Sie werden auf jeden Fall kräftig in Erinnerungen schwelgen. Schon bei der Vorbereitung haben jedenfalls Regina Jüttner und Marie-Luise Mollenhauer, die erste Vorsitzende und ihre Stellvertreterin, immer wieder Spaß an den alten Fotos: „Da waren wir auf dem Ausflug“, und „das müsste doch, nein, da waren die Männer dabei“, kommentieren sie immer wieder. Denn es ist über die runden 50 Jahre doch eine Menge zusammengekommen.

Fotos wecken Erinnerungen

Wichtig ist beiden, „dass die Frauengruppe immer bei den Veranstaltungen des Kleingartenvereins dabei war, aber auch, dass die Gruppe vom jeweiligen Vorstand in ihren Aktivitäten nach Kräften unterstützt worden ist. Das war einfach immer eine tolle Zusammenarbeit, die wir natürlich unbedingt fortsetzen wollen.“ Anhand der Fotos von den Seniorennachmittagen, den Osterfeuern, Sommerfesten und Weihnachtsfeiern lässt sich ein Schwerpunkt schnell herausstellen, denn die Vogelsang-Frauen haben wohl jedes Mal ihre Backkünste unter Beweis gestellt.

Sehr nachdenklich gemacht hat Marie-Luise Mollenhauer beim Sortieren der Materialien für die Chronik, dass 1970 schon die erste europaweite Umweltkampagne darauf aufmerksam machte, dass es durch die Industrialisierung, zunehmende Motorisierung und weltweiten Konsum für das Klima fünf vor zwölf gewesen sein muss. „Also schon vor 50 Jahren“, erinnern die beiden Kleingärtnerinnen.

Mit Erntekrone und Sparschwein freuen sich im Kleingartenverein Vogelsang, In der Mecklenbecke, in Wattenscheid-Höntrop im vergangenen Jahr Silvia Döring, Dagmar Buchfink, Traude Zajac, Max Kweseleit, Inge Strang-Mainzer. Foto: Uli Kolmann / WAZ-Archiv

Begonnen zur Selbstversorgung

Die Frauengruppe traf sich zunächst in einer Hütte in der Anlage, dann in der Gaststätte „Krug zum Grünen Kranze“, bis dann das Vereinsheim entstand, dem heute auch die allgemein zugängliche Gaststätte angegliedert ist. Allein drei Mal wurde die Kolonie, idyllisch gelegen zwischen den Feldern am Zeppelindamm, erweitert, heute sind es 102 Parzellen. So etwa vor 25 Jahren wurde der Kanalanschluss gelegt, erinnern sich die Damen.

Ursprünglich waren die meisten Gärten vor allem zur Selbstversorgung gefragt, wie auf einem historischen Bild von der immer noch aktiven Mitgründerin Charlotte Spitze mit einem ansehnlichen Ernteertrag von Kartoffeln und Zwiebeln deutlich wird. Das hat sich gewandelt, auch die strenge Aufteilung der Parzellen nach Nutz- und Zierpflanzen wird nicht mehr so rigide gehandhabt. I

hre Pflichtstunden leisten aber noch alle in der Anlage, oder sie kümmern sich regelmäßig um ihre Pflichtstücke wie rund um den Spielplatz oder um den Strauchschnitt am Parkplatz.

Hilfe für kranke Kinder

Ein besonderes Anliegen unterstützen die Frauen, wie auch im Gesamtverein, per Sparschwein, das bei allen geselligen Anlässen die Runde macht. Hatte der KGV Vogelsang zunächst für rund 15 Jahre die Kinderkrebshilfe im Klinikum Essen unterstützt, so ist es seit nunmehr etwa acht Jahren die Kinderdialyse im selben Krankenhaus, die von hier aus bedacht wird.

