Wattenscheider Karnevalisten sagen Biwak und Umzüge 2022 ab

Das Wattenscheider Prinzenpaar Bodo I. & Alexandra I. konnte im November in der Stadthalle zumindest noch einen Auftakt für den Karneval feiern.

Wattenscheid. Der Festausschuss und die angeschlossenen Vereine wollen in der Corona-Zeit jedes Risiko möglichst vermeiden: „Abwarten ist auch keine Option.“

Der Festausschuss Wattenscheider Karneval und seine angeschlossenen Brauchtums- und Karnevalsvereine sagen für 2022 ihr traditionelles Biwak und die Umzüge am Karnevalssonntag und Rosenmontag ab.

„Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie, insbesondere die der Omikron-Variante, sehen alle Beteiligten keine Möglichkeit, verantwortungsvoll Großveranstaltungen zu planen und durchzuführen“, erläutert Rüdiger Preußner, Geschäftsführer des Festausschusses.

Wie schon bei der Absage des Sonntagsumzugs im Jahr 2020 noch vor Ausbruch der Pandemie wegen des Orkan-Tiefs Sabine stehe die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle. „Wir können nach unserem heutigen Wissensstand nicht verantworten, Besucher, Teilnehmer, Ordnungs-, Sicherheits- und Sanitätskräfte durch diese Veranstaltungen einem Infektionsrisiko auszusetzen.“

Bis zum geplanten Termin für das Biwak am 5. und die Umzüge in Wattenscheid am 27. und 28. Februar, Karnevalssonntag und Rosenmontag sei zwar noch Zeit, „aber Abwarten ist keine Option“, erklärt Preußner stellvertretend für die FWK-Vereine.

„Zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen gehören Planungstreffen, Wagenbau, Abstimmungen unter den Beteiligten und vieles mehr. All diese Zusammenkünfte sollten jedoch in nächster Zeit vermieden werden, um auch unsere eigenen Mitglieder nicht zu gefährden.“

