Wattenscheider Karnevalisten glühen vor für ihren Karneval

Wattenscheid. Die Vorbereitungen für den großen Karnevalsumzug am 27. Januar durch Wattenscheid laufen an. Für die Gala am 13. 11. gelten 2 G

Mit der steigenden Impfquote wächst auch die Chance darauf, leichter und entspannter in der Session 2022 wieder den Karneval feiern zu können. Wahrscheinlich werden die 2G-Schutzmaßnahmen gelten und Geimpfte und Genesene einigermaßen frei feiern können. Auch in Wattenscheid stehen die Karnevalisten in den Startlöchern. Denn der letzte große Umzug ging in Sturm und Regen unter und fast nahtlos kamen darauf die Veranstaltungsverbote unter Corona.

Denn wie auch immer die Auflagen lauten mögen, die Organisation muss in diesen Tagen Formen annehmen. Für den Auftakt zur Session mit dem Saalkarneval haben die Wattenscheider jedenfalls Glück, denn die Stadthalle steht noch zur Verfügung. Der Elf-Millionen-Umbau ist noch nicht gestartet.

Künstler kommen wieder nach Wattenscheid

Die Galasitzung der Günnigfelder Karnevalsgesellschaft in der Stadthallle in Bochum-Wattenscheid ist fester Bestandteil des Saalkarnevals. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Ohnehin hatte Andreas Kuchajda, Chef der Bochumer Veranstaltung BOVG, gehofft, dass nicht nur Ende 2021 wieder Betrieb in der Spielstätte herrschen könnte, sondern auch 2022 wieder in etwa im gewohnten Rahmen.

Und den Programm-Rahmen für den Start zum Saalkarneval am Samstag, 13. November, kann der Festausschuss praktisch übernehmen. Denn auch die Künstler, die zur dann abgesagten Gala kommen sollten, steckten im Lockdown.

Wie bei nahezu allen Veranstaltungen werden Festausschuss und BOVG also für die Stadthalle eine Eingangskontrolle und ein Hygienekonzept für den Abend aufstellen müssen. Dort soll dann die 2G-Regel gelten, Tests reichen nicht aus.

„Das Kulturbüro hat schon die Freigabe erteilt“, gibt FWK-Geschäftsführer Rüdiger Preußner weiter, „wir jedenfalls versuchen alles, um die Veranstaltung sicher hinzubekommen“. Das Stadtprinzenpaar Bodo I. (Neumann)und Alexandra I. (Hegenberg) kann dann endlich die abgebrochene Session fortsetzen, auf einer „Ehrenrunde“.

Elferrat sogaraus allen elf Vereinen

Überraschend soll auf jeden Fall das Bild auf der Bühne sein. Denn diesmal wird es nicht den einen Elferrat aus einem der ausrichtenden Clubs geben, sondern ein gemischtes Gremium aller elf in Wattenscheid aktiven Karnevalsvereine. Die Pausenhalle der Stadthalle wird dann aus Vorsicht nicht zur Verfügung stehen und nur im Saal dürfen die OP- oder FFP-2-Masken abgesetzt werden.

„Wir können wohl jedenfalls schon mal wieder Karneval feiern, wenn auch nicht wie immer“, macht Preußner Hoffnung. Kartenreservierungen für den Abend sind bei den bekannten Ansprechpartnern oder im FWK-Büro unter 02327 417 88 27 möglich.

Die Garden der Kolpingspielschar sind längst wieder im Training, um eine erfolgreiche Session in Bochum-Wattenscheid zu bestreiten.. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Trainerinnen 30 Jahre die eine, 25 Jahre die andere: Beide Trainerinnen der Tanzgarden der Kolpingspielschar Höntrop ziehen sich von ihren Positionen zurück. Martina Ridder und Silvia Wienert überlassen die Trainerinnen-Bank den Nachwuchskräften aus den eigenen Reihen - die allerdings selbst schon über Jahre im Karneval aktiv sind. Die Spielschar bietet für die verschiedensten Anlässe Platz für alle Altersklassen, getanzt wird von der Kükengarde über die Minis, die Jugend- und die große und Showtanz-Garde.

Vor dem großen Umzug am Sonntag vor dem Rosenmontag, 27. Januar, würde noch das große Biwak am 5. Februar 2022 auf dem Alten Markt einen Vorgeschmack auf den höchsten Feiertag der Karnevalisten geben. „Mit Zugangskontrollen ließe sich das allerdings auch nicht organisieren“, stellt Preußner klar.

Vorfreude herrscht jedenfalls auch schon bei der Kolping-Spielschar. „Wir sind optimistisch“, meint die Vorsitzende Elke Schlott noch etwas zurückhaltend.

Kolping-Garden lassen die Beine fliegen

Aber ihre Vertreterin Kathrin Franke fegt eventuelle Bedenken weg: „In den Garden fliegen schon wieder die Beine“, unterstreicht sie den Trainingsstand. Auch die Gesangsgruppen sind schon dabei, ihre Stimmbänder wieder in den Arbeitsmodus zu kriegen: „Wir sind in den Startlöchern, wenn’s losgeht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid