Wattenscheider Kalender-Türchen öffnen sich im Advent

Ungewöhnliche Klänge bekamen die Kinder der Kita St. Getrud zu hören. Beim Adventskalender der guten Taten erklang das vorweihnachtliche Lied „Lasst uns froh und munter sein“, allerdings einmal völlig anders. Denn der Überraschungsgast an diesem Tag bei der zweiten Station der Aktion, die sich durch die ganze Pfarrei zieht, war Astrid Kern mit ihrem Dudelsack und in original schottischer Montur mit kariertem Rock und Mütze.

Nur das Wetter spielte bei der zweiten Station des Adventskalenders der guten Taten in St. Gertrud Wattenscheid nicht mit und „kappte“ die hohen Töne von Astrid Kerns Dudelsack. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

24 Stationen bestückt

Die ehrenamtlich Engagierte hatte noch vorweg geschickt, eigentlich gebe es keine Kinderlieder für das Instrument, aber das eine Adventsstück erkannten die begeisterten Kita-Besucher dann doch gleich und sangen mit. „Auch in diesem Jahr haben wir es trotz der Pandemie gelungen, 24 Stationen bis Heiligabend für die Aktion zusammenzustellen“, beschreibt Alexandra Schroer, Freiwilligenmanagerin in der Pfarrei St. Gertrud . Hinter jedem Fenster soll „eine gute Tat stehen“, die von ehren- und hauptamtlichen Aktiven umgesetzt wird . So viel sei verraten: Am Nikolaustag sind es gleich zwei, um 9.30 Uhr an der Marienkirche am Forstring und um 16 Uhr an St. Joseph an der Geitlingstraße.