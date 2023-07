Wattenscheider Innenstadt: Neues Restaurant hat eröffnet

Bochum-Wattenscheid. Ein neues Restaurant hat in der Wattenscheider Innenstadt eröffnet. Laut Inhaber gibt es etwas zu essen, was man in der Nähe sonst nicht bekommt.

Nach und nach legt Ibrahim Saerrie die unterschiedlichen Fleischspieße auf den Grill, daneben legen seine Mitarbeiter Radwan Saerrie und Tahsin Hamo Gemüse und Fisch. Sie stehen in „Ibo’s Grill & Chicken House“, das Restaurant hat Mitte Juli in der Innenstadt von Wattenscheid eröffnet.

Die Fleischspieße – aus Hack, Hähnchen oder Lamm – seien ein Alleinstellungsmerkmal. „Die gibt es in der näheren Umgebung nicht noch einmal“, sagt Raouf Sarie im Gespräch mit der WAZ. Er ist der Cousin des Inhabers Ibrahim Saerrie und unterstützt ihn, seit feststeht, dass er das neue Restaurant eröffnen möchte.

Das „Ibo’s Grill & Chicken House“ befindet sich an der Westenfelder Straße 12a in Bochum-Wattenscheid. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Inhaber Saerrie ist 2011 aus Syrien nach Deutschland geflüchtet, lebte zuerst in der Nähe von Stuttgart und arbeitete dort in der Transportbranche. Sein Herz aber schlug auch da für die Gastronomie, hatte er schließlich auch in der Heimat schon für einige Jahre ein Restaurant. Letztendlich überzeugten ihn und seinen Cousin Sarie die Lage und das Ladenlokal in der Wattenscheider Innenstadt, und er unterschrieb den Mietvertrag.

Fleischspieße, Burger, Pizza: Das gibt es in einem neuen Restaurant in Wattenscheid

Das Angebot auf der Karte des Restaurants ist recht umfangreich – es gibt Pizza, Hamburger, Sandwiches, zahlreiche Fleischgerichte und, wie es der Name schon sagt, Grillhähnchen. Auch ein paar vegetarische Angebote wie das Falafel-Sandwich, Hummus oder ein Auberginenpüree-Teller stehen auf der Karte, ebenso wie arabische Nachspeisen.

Ein Alleinstellungsmerkmal in „Ibo’s Grill & Chicken House“ seien die Fleischspieße, die es laut eigenen Angaben in der näheren Umgebung der Wattenscheider Innenstadt sonst nicht gebe. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Mitarbeiter im „Ibo’s Grill & Chicken House“ seien auf die verschiedenen Gerichte spezialisiert, einer kümmere sich vor allem um die Burger, jeweils ein anderer um Pizza und arabische Gerichte. „Die Eröffnung des Restaurants lief sehr gut“ berichtet Sarie und erzählt von dem Eröffnungsangebot, bei dem es das Schawarma-Sandwich für einen Euro gab. „Die Leute standen Schlange.“

Das „Ibo’s Grill & Chicken House“, Westenfelder Straße 12a, hat sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 sowie freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Das Essen kann im Restaurant gegessen oder abgeholt werden, zudem wird geliefert. Bestellungen telefonisch unter 02327 604 87 07 oder bald auch per Whatsapp unter 01575 103 97 89. Weitere Informationen bei Facebook unter Ibo‘s Grill & Chicken House oder Instagram unter @ibosgrillundchickenhousebochum (externe Links).

