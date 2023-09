Wattenscheid: Millionen-Hilfe für den Gambia-Kindergarten

Bochum-Wattenscheid. Seit über vier Jahrzehnten sorgen Unterstützer aus Wattenscheid dafür, dass es im Kindergarten in Gambia aufwärts geht. Nächstes Treffen geplant.

Hilfe für die Ärmsten: Es sind rund 65.000 Euro jährlich, erklärt der Verein „Kindergarten Wattenscheid in Gambia“. Seit 43 Jahren betreibt der gemeinnützige Verein eine Vorschule in Brikama-Kabafita, in der 540 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren auf den Besuch einer Grundschule vorbereitet werden. „Da nahezu alle Kinder von Haus aus nur ihre jeweilige Stammessprache sprechen, ist u.a. das Erlernen der englischen Sprache (Amtssprache) - ohne die ein Schulbesuch nicht möglich ist - ein wichtiges Ziel“, so Vorsitzender Peter Funke.

Paten und Sponsoren sorgen für Hilfe aus Wattenscheid

Einmal im Monat treffen sich die Unterstützer zum Gambia-Stammtisch, um sich auszutauschen und Neuigkeiten aus dem Kindergarten in Westafrika zu erfahren; nächstes Mal am 7. September um 19 Uhr in der Gaststätte Reiterhof, Reiterweg 22 in Höntrop, alle Interessierten sind willkommen. Leiterin Hawa Sanneh ist zurzeit zu Besuch in Deutschland. Auch zwei Praktikantinnen aus dem Münsterland waren beim August-Treffen dabei – sie arbeiten ab Mitte September ehrenamtlich im Kindergarten mit.

Gambia-Stammtisch in Wattenscheid

Die Leiterin berichtete über die Lage in Gambia und die Entwicklungen im Kindergarten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien im Land deutlich zu spüren. So haben sich viele Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauches um 50 bis 100 Prozent verteuert. Der Kindergarten habe sich sehr gut weiterentwickelt. Sie betonte, dass die Erweiterung der Einrichtung von 450 auf 540 Kinder ein toller Erfolg sei und übermittelte den Dank der Eltern an Paten und Sponsoren.

Neben umfangreichen Arbeiten an den in die Jahre gekommenen Gebäuden wurden der Schulgarten erweitert und Einrichtungen der Infrastruktur modernisiert. Auch die Arbeit des 2022 gegründeten „Mother’s Club“ sei gut angelaufen, so die Kindergartenleiterin. Diese überwiegend aus Müttern bestehende Gruppe hat den Aufbau einer Geflügelzucht im ehemaligen Ziegenstall gestartet und reichlich Erträge im erweiterten Schulgarten ernten können. Ein Teil der Erträge von Geflügelzucht und Gartenanbau fließen mit in die tägliche Schulspeisung. Der Rest wird zu fairen Preisen verkauft und mit den Erlösen werden dann die Kinder von besonders bedürftigen Familien unterstützt.

Infos: www.kindergarten-wattenscheid-in-Gambia.de sowie auf Facebook und Instagram unter gleichem Namen.

