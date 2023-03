Wattenscheider Gertrudiskirmes eröffnet den Rummel in Bochum

Wattenscheid-Mitte. Der Startschuss für die Traditions-Kirmes in der Wattenscheider Innenstadt fällt am Samstag, 11. März. Dann geht’s rund - das wird geboten.

Kirmes in Wattenscheid-City

Kirmeszeit in Wattenscheid, Unterhaltung für die ganze Familie: Der erste Rummel des Jahres in Bochum steigt stets in Wattenscheid-City. Über eine Woche lang, vom 11. bis zum 19. März, will die Gertrudiskirmes – organisiert und durchgeführt von der Bochum Marketing GmbH – für Abwechslung sorgen. Das Angebot von Fahr- und Spielgeschäften sowie Imbissbuden erstreckt sich vom Gertrudisplatz durch die Einkaufszone der Ost- und Hochstraße bis zum August-Bebel-Platz.

Programm für die ganze Familie

Bochums erste Kirmes des Jahres rankt sich regelmäßig um den Todestag der Wattenscheider Stadtpatronin Gertrud von Nivelles am 17. März 659 und hat eine lange Tradition. In diesem Jahr startet sie am 11. März und findet bis zum 19. März täglich von 14 bis 21 Uhr statt. Am ersten Tag lohnt es sich, pünktlich da zu sein: Die ersten 15 Minuten werden als Freifahrten auf allen Fahrgeschäften angeboten. Und am 15. März ist Familientag mit Aktionspreisen und familienfreundlichen Angeboten.

Stände und Fahrgeschäfte in Wattenscheid

„Für jeden ist etwas dabei: Die Besucher können sich an Ständen und Fahrgeschäften vergnügen“, so BO-Marketing. Dabei sind Klassiker wie „Love Express“, der „Twister“ und der Autoscooter „Formel Fun“. Für die Kleinen werden ebenfalls Attraktionen geboten, wie der „Chicolino“-Kettenflieger sowie die Rundfahrgeschäfte „Crazy Clown“, „Baby 2000“ und „Circus, Circus“. Zudem gibt es auch den Greifautomat, Entenangeln, Ballwerfen, Torwandschießen.

